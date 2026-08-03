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Убытки Венгрии из-за аномальной жары могут составить до 137 миллионов евро - РИА Новости, 03.08.2026
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15:21 03.08.2026
Убытки Венгрии из-за аномальной жары могут составить до 137 миллионов евро

Мадьяр: убытки Венгрии из-за аномальной жары могут составить 137 млн евро

© AP Photo / Omar HavanaПремьер-министр Венгрии Петер Мадьяр
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Omar Havana
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Убытки Венгрии из-за экстремальной жары, которая привела к почти полной остановке АЭС "Пакш", могут составить до 137 миллионов евро.
БУДАПЕШТ, 3 авг - РИА Новости. Убытки Венгрии из-за экстремальной жары, которая привела к почти полной остановке АЭС "Пакш", могут составить до 137 миллионов евро, заявил венгерский премьер Петер Мадьяр.
"Приблизительная оценка того, во сколько эта ситуация может обойтись государственному бюджету - 50 миллиардов форинтов (137 миллионов евро - ред.). Это оценка с достаточно большим запасом, поэтому мы надеемся, что фактические расходы окажутся ниже", - сказал Мадьяр на пресс-конференции по итогам совещания с лидерами парламентских фракций по поводу аномальной жары.
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По его словам, точную оценку дать пока нельзя, поскольку неизвестно, когда именно будет полностью остановлена АЭС "Пакш", каким будет потребление электроэнергии в Венгрии и биржевая цена на электричество в ближайшие дни.
Мадьяр отметил, что Венгрия регулярно импортирует электроэнергию из других стран, прежде всего из Словакии и с Украины, которая иногда является транзитной страной.
Венгерский премьер также сообщил, что закупками электричества занимаются трейдеры без участия правительства и по рыночным ценам.
На прошлой неделе рекордное снижение уровня воды в Дунае в районе венгерского города Пакш вынудило управляющую компанию снизить мощность первого и третьего энергоблоков АЭС "Пакш", а позднее начать полную остановку нескольких энергоблоков. В воскресенье Мадьяр заявил, что АЭС может полностью прекратить выработку энергии до конца дня, а в понедельник уточнил, что последняя турбина продолжает работу, производя 240 МВт*ч электроэнергии, и в зависимости от уровня реки сможет проработать еще до двух дней.
Правительство Венгрии с 30 июля ввело третий, самый высокий уровень опасности по всей территории страны из-за экстремальной жары.
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В миреВенгрияСловакияУкраинаПетер МадьярАЭС "Пакш"
 
 
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