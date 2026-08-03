Убытки Венгрии из-за аномальной жары могут составить до 137 миллионов евро

Краткий пересказ от РИА ИИ Убытки Венгрии из-за экстремальной жары, которая привела к почти полной остановке АЭС "Пакш", могут составить до 137 миллионов евро.

БУДАПЕШТ, 3 авг - РИА Новости. Убытки Венгрии из-за экстремальной жары, которая привела к почти полной остановке АЭС "Пакш", могут составить до 137 миллионов евро, заявил венгерский премьер Петер Мадьяр.

"Приблизительная оценка того, во сколько эта ситуация может обойтись государственному бюджету - 50 миллиардов форинтов (137 миллионов евро - ред.). Это оценка с достаточно большим запасом, поэтому мы надеемся, что фактические расходы окажутся ниже", - сказал Мадьяр на пресс-конференции по итогам совещания с лидерами парламентских фракций по поводу аномальной жары.

По его словам, точную оценку дать пока нельзя, поскольку неизвестно, когда именно будет полностью остановлена АЭС "Пакш ", каким будет потребление электроэнергии в Венгрии и биржевая цена на электричество в ближайшие дни.

Мадьяр отметил, что Венгрия регулярно импортирует электроэнергию из других стран, прежде всего из Словакии и с Украины, которая иногда является транзитной страной.

Венгерский премьер также сообщил, что закупками электричества занимаются трейдеры без участия правительства и по рыночным ценам.

На прошлой неделе рекордное снижение уровня воды в Дунае в районе венгерского города Пакш вынудило управляющую компанию снизить мощность первого и третьего энергоблоков АЭС "Пакш", а позднее начать полную остановку нескольких энергоблоков. В воскресенье Мадьяр заявил, что АЭС может полностью прекратить выработку энергии до конца дня, а в понедельник уточнил, что последняя турбина продолжает работу, производя 240 МВт*ч электроэнергии, и в зависимости от уровня реки сможет проработать еще до двух дней.