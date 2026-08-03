Мадьяр рассказал, когда в Венгрии будет побит температурный рекорд

Краткий пересказ от РИА ИИ Венгерский премьер Петер Мадьяр заявил, что абсолютный температурный рекорд в 42 градуса может быть побит уже в среду.

Из-за аномальной жары в Венгрии правительство ввело третий, самый высокий уровень опасности по всей территории страны.

БУДАПЕШТ, 3 авг - РИА Новости. Абсолютный температурный рекорд в 42 градуса, установленный в Венгрии месяц назад, может быть побит уже в среду, заявил венгерский премьер Петер Мадьяр.

"Впереди нас ждут пять самых критических дней, поскольку именно на эти пять дней метеорологическая служба прогнозирует чрезвычайную жару. В среду температура может превысить 42 градуса. Есть также вероятность, что абсолютный температурный рекорд, установленный совсем недавно, будет вновь побит", - сказал Мадьяр на пресс-конференции по итогам совещания с лидерами парламентских фракций по поводу аномальной жары.

По его словам, перебоев с электроснабжением в Венгрии нет, правительство будет стараться заранее принимать такие меры, как запуск резервных тепловых электростанций, чтобы перебоев с электроснабжением в ближайшие дни не возникло.

На прошлой неделе рекордное снижение уровня воды в Дунае в районе венгерского города Пакш вынудило управляющую компанию снизить мощность первого и третьего энергоблоков АЭС "Пакш", а позднее начать полную остановку нескольких энергоблоков станции. По словам Мадьяра, возможна и полная остановка работы АЭС.