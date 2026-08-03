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Мадьяр рассказал, когда в Венгрии будет побит температурный рекорд - РИА Новости, 03.08.2026
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15:18 03.08.2026
Мадьяр рассказал, когда в Венгрии будет побит температурный рекорд

Мадьяр: температура в Венгрии может превысить 42 градуса уже в среду

© AP Photo / Marius BurgelmanПремьер-министр Венгрии Петер Мадьяр
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Marius Burgelman
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Венгерский премьер Петер Мадьяр заявил, что абсолютный температурный рекорд в 42 градуса может быть побит уже в среду.
  • Из-за аномальной жары в Венгрии правительство ввело третий, самый высокий уровень опасности по всей территории страны.
БУДАПЕШТ, 3 авг - РИА Новости. Абсолютный температурный рекорд в 42 градуса, установленный в Венгрии месяц назад, может быть побит уже в среду, заявил венгерский премьер Петер Мадьяр.
"Впереди нас ждут пять самых критических дней, поскольку именно на эти пять дней метеорологическая служба прогнозирует чрезвычайную жару. В среду температура может превысить 42 градуса. Есть также вероятность, что абсолютный температурный рекорд, установленный совсем недавно, будет вновь побит", - сказал Мадьяр на пресс-конференции по итогам совещания с лидерами парламентских фракций по поводу аномальной жары.
По его словам, перебоев с электроснабжением в Венгрии нет, правительство будет стараться заранее принимать такие меры, как запуск резервных тепловых электростанций, чтобы перебоев с электроснабжением в ближайшие дни не возникло.
На прошлой неделе рекордное снижение уровня воды в Дунае в районе венгерского города Пакш вынудило управляющую компанию снизить мощность первого и третьего энергоблоков АЭС "Пакш", а позднее начать полную остановку нескольких энергоблоков станции. По словам Мадьяра, возможна и полная остановка работы АЭС.
Правительство Венгрии с 30 июля ввело третий, самый высокий уровень опасности по всей территории страны из-за экстремальной жары.
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