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Самсонова победила в групповой гонке на 120 км на Спартакиаде - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
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13:10 03.08.2026
Самсонова победила в групповой гонке на 120 км на Спартакиаде

Велогонщица Самсонова победила в групповой гонке на 120 км на Спартакиаде

© Фото : Пресс-служба "Вуэльты"Участники "Вуэльты Испании" - 2025
Участники Вуэльты Испании - 2025 - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : Пресс-служба "Вуэльты"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анастасия Самсонова победила в групповой гонке на 120 км на Спартакиаде народов России в Уфе.
  • Марина Комина завоевала серебро, Кристина Новикова — бронзу.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Анастасия Самсонова стала победительницей групповой гонки на 120 км в рамках соревнований по шоссейному велоспорту на Спартакиаде народов России в Уфе.
Серебро завоевала Марина Комина, бронзу взяла Кристина Новикова.
Самсоновой 22 года. В июле на чемпионате России в данной дисциплине она стала шестой.
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