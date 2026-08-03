Самсонова победила в групповой гонке на 120 км на Спартакиаде

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Анастасия Самсонова стала победительницей групповой гонки на 120 км в рамках соревнований по шоссейному велоспорту на Спартакиаде народов России в Уфе.

Самсоновой 22 года. В июле на чемпионате России в данной дисциплине она стала шестой.