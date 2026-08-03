Велогонщиц подозревают в увеличении объема груди для улучшения аэродинамики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Велогонщиц заподозрили в использовании специальных накладок для увеличения объема груди с целью получения аэродинамического преимущества.
- Несколько команд на «Тур де Франс» обратились к жюри UCI с просьбой четко регламентировать это правило, рассматривая вариант осмотра участниц после гонки.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Нескольких велогонщиц заподозрили в том, что они намеренно увеличивают объем груди с помощью специальных накладок ради получения аэродинамического преимущества, сообщает Wieler Flits.
По данным издания, многие участницы гонок подозревают своих конкуренток в модификации гоночной формы с целью получения преимущества, что запрещают правила Международного союза велосипедистов (UCI). Подкладывая под бюстгальтеры накладки, чтобы имитировать больший размер груди, они изменяют поток воздуха вокруг тела и снижают его избыточное давление на бедра.
На проходящей в эти дни женской велогонке "Тур де Франс" несколько команд обратились к жюри UCI с просьбой четко регламентировать это правило. Одним из вариантов решения проблемы может стать осмотр участниц в закрытой палатке сразу после окончания гонки.
Ранее было проведено масштабное исследование обтекателей для груди у участниц гонок на время и триатлонисток, результаты которого были опубликованы на Science Direct. Исследование показало, что можно добиться снижения аэродинамического сопротивления до 3,6% при использовании объекта оптимальной формы, покрывающего всю грудь. Это означает экономию времени не менее 0,78 секунды на километр.