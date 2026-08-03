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Велогонщиц подозревают в увеличении объема груди для улучшения аэродинамики - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
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20:50 03.08.2026

Велогонщиц подозревают в увеличении объема груди для улучшения аэродинамики

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЖенские велогонки
Женские велогонки - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Велогонщиц заподозрили в использовании специальных накладок для увеличения объема груди с целью получения аэродинамического преимущества.
  • Несколько команд на «Тур де Франс» обратились к жюри UCI с просьбой четко регламентировать это правило, рассматривая вариант осмотра участниц после гонки.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Нескольких велогонщиц заподозрили в том, что они намеренно увеличивают объем груди с помощью специальных накладок ради получения аэродинамического преимущества, сообщает Wieler Flits.
По данным издания, многие участницы гонок подозревают своих конкуренток в модификации гоночной формы с целью получения преимущества, что запрещают правила Международного союза велосипедистов (UCI). Подкладывая под бюстгальтеры накладки, чтобы имитировать больший размер груди, они изменяют поток воздуха вокруг тела и снижают его избыточное давление на бедра.
На проходящей в эти дни женской велогонке "Тур де Франс" несколько команд обратились к жюри UCI с просьбой четко регламентировать это правило. Одним из вариантов решения проблемы может стать осмотр участниц в закрытой палатке сразу после окончания гонки.
Ранее было проведено масштабное исследование обтекателей для груди у участниц гонок на время и триатлонисток, результаты которого были опубликованы на Science Direct. Исследование показало, что можно добиться снижения аэродинамического сопротивления до 3,6% при использовании объекта оптимальной формы, покрывающего всю грудь. Это означает экономию времени не менее 0,78 секунды на километр.
Велогонка - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
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