Велогонщиц подозревают в увеличении объема груди для улучшения аэродинамики

По данным издания, многие участницы гонок подозревают своих конкуренток в модификации гоночной формы с целью получения преимущества, что запрещают правила Международного союза велосипедистов (UCI). Подкладывая под бюстгальтеры накладки, чтобы имитировать больший размер груди, они изменяют поток воздуха вокруг тела и снижают его избыточное давление на бедра.

Ранее было проведено масштабное исследование обтекателей для груди у участниц гонок на время и триатлонисток, результаты которого были опубликованы на Science Direct. Исследование показало, что можно добиться снижения аэродинамического сопротивления до 3,6% при использовании объекта оптимальной формы, покрывающего всю грудь. Это означает экономию времени не менее 0,78 секунды на километр.