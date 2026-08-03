Мальцев выиграл групповую велогонку на 160 километров на Спартакиаде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Даниил Мальцев одержал победу в групповой гонке на 160 км в рамках Спартакиады народов России в Уфе.
- Серебро завоевал Максим Мишанков, бронза — у Артура Ершова.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Даниил Мальцев одержал победу в групповой гонке на 160 км соревнований по велоспорту на шоссе в рамках Спартакиады народов России в Уфе.
Серебро завоевал Максим Мишанков, бронза на счету Артура Ершова.
На прошедшем в июле чемпионате России 20-летний Мальцев занял в данной дисциплине пятое место.