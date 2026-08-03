Рейтинг@Mail.ru
Мальцев выиграл групповую велогонку на 160 километров на Спартакиаде - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 03.08.2026
Мальцев выиграл групповую велогонку на 160 километров на Спартакиаде

Мальцев выиграл групповую велогонку на 160 км на Спартакиаде народов России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВелогонка
Велогонка - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Велогонка. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Даниил Мальцев одержал победу в групповой гонке на 160 км в рамках Спартакиады народов России в Уфе.
  • Серебро завоевал Максим Мишанков, бронза — у Артура Ершова.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Даниил Мальцев одержал победу в групповой гонке на 160 км соревнований по велоспорту на шоссе в рамках Спартакиады народов России в Уфе.
Серебро завоевал Максим Мишанков, бронза на счету Артура Ершова.
На прошедшем в июле чемпионате России 20-летний Мальцев занял в данной дисциплине пятое место.
Велоспорт - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
Новиков выиграл групповую гонку на ЧР по велоспорту на шоссе в Казани
5 июля, 16:21
 
СпортРоссияУфаВелоспортАртур ЕршовВсероссийская Спартакиада
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Уфа
    КАМАЗ
    1
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Корнеева
    П. Кудерметова
    63
    00
  • Футбол
    Завершен
    Велес
    Ротор
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    Р. Шрамкова
    А. Блинкова
    66
    33
  • Теннис
    Завершен
    Ю. Путинцева
    Ч. Шуай
    41
    66
  • Теннис
    Завершен
    J. Tjen
    Л. Самсонова
    65
    77
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала