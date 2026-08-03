Российские ватерполисты с победы стартовали на ЧМ среди игроков до 16 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ Мужская сборная России по водному поло обыграла команду Греции в матче первого тура группового этапа чемпионата мира среди игроков до 16 лет со счетом 7:4.

Следующий матч сборной России состоится 4 августа против команды Малайзии.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мужская сборная России по водному поло обыграла команду Греции в матче первого тура группового этапа чемпионата мира среди игроков до 16 лет, который проходит в Загребе.

Встреча завершилась победой россиян со счетом 7:4.

В следующем матче сборная России 4 августа встретится с командой Малайзии

Чемпионат мира среди игроков до 16 лет завершится 9 августа. Соревнования проходят с 2022 года. Российские ватерполисты впервые выступают на турнире.