Российские ватерполисты с победы стартовали на ЧМ среди игроков до 16 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужская сборная России по водному поло обыграла команду Греции в матче первого тура группового этапа чемпионата мира среди игроков до 16 лет со счетом 7:4.
- Следующий матч сборной России состоится 4 августа против команды Малайзии.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мужская сборная России по водному поло обыграла команду Греции в матче первого тура группового этапа чемпионата мира среди игроков до 16 лет, который проходит в Загребе.
Встреча завершилась победой россиян со счетом 7:4.
Чемпионат мира среди игроков до 16 лет завершится 9 августа. Соревнования проходят с 2022 года. Российские ватерполисты впервые выступают на турнире.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 6 февраля сняла ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в юношеских и юниорских соревнованиях под своей эгидой. В апреле организация полноценно допустила взрослых атлетов.