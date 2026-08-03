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Российские ватерполисты с победы стартовали на ЧМ среди игроков до 16 лет - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
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22:22 03.08.2026
Российские ватерполисты с победы стартовали на ЧМ среди игроков до 16 лет

Российские ватерполисты с победы стартовали на чемпионате мира до 16 лет

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВодное поло
Водное поло - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужская сборная России по водному поло обыграла команду Греции в матче первого тура группового этапа чемпионата мира среди игроков до 16 лет со счетом 7:4.
  • Следующий матч сборной России состоится 4 августа против команды Малайзии.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мужская сборная России по водному поло обыграла команду Греции в матче первого тура группового этапа чемпионата мира среди игроков до 16 лет, который проходит в Загребе.
Встреча завершилась победой россиян со счетом 7:4.
В следующем матче сборная России 4 августа встретится с командой Малайзии.
Чемпионат мира среди игроков до 16 лет завершится 9 августа. Соревнования проходят с 2022 года. Российские ватерполисты впервые выступают на турнире.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 6 февраля сняла ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в юношеских и юниорских соревнованиях под своей эгидой. В апреле организация полноценно допустила взрослых атлетов.
Водное поло - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Женская сборная России победила турчанок на ЧМ по водному поло до 16 лет
28 июля, 21:17
 
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