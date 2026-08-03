Рейтинг@Mail.ru
Гражданку Узбекистана, постелившую коврик с флагом России, вышлют на родину - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:38 03.08.2026 (обновлено: 15:24 03.08.2026)
Гражданку Узбекистана, постелившую коврик с флагом России, вышлют на родину

Мигрантку из Узбекистана, постелившую коврик с флагом России, вышлют на родину

© СоцсетиВо время рейда российских правоохранителей в Нижегородской области
Во время рейда российских правоохранителей в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Соцсети
Во время рейда российских правоохранителей в Нижегородской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В квартире гражданки Узбекистана был обнаружен на полу коврик с изображением государственного флага России, в отношении нее рассматривался вопрос о возбуждении уголовного дела.
  • Мигрантку из Узбекистана вернут на родину 6 августа за счет средств миграционного фонда.
  • Представительство агентства в России и генконсульство Узбекистана в Казани во взаимодействии с компетентными государственными органами России выясняют все обстоятельства произошедшего.
ТАШКЕНТ, 3 авг — РИА Новости. Трудовую мигрантку из Узбекистана вышлют на родину из-за придверного коврика с изображением российского флага, сообщила пресс-служба Агентства миграции республики.
«

"За счет средств миграционного фонда для женщины оформлен авиабилет в Узбекистан. Ее возвращение на родину запланировано на 6 августа", — говорится в Telegram-канале ведомства.

Полиция Нижегородской области во время рейда обнаружила в квартире женщины коврик с изображением российского триколора. Рассматривался вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Надругательство над государственным флагом".
В Агентстве миграции добавили, что вместе с узбекским генконсульством в Казани и российскими компетентными органами выясняют все обстоятельства произошедшего. Дипломаты находятся на связи с женщиной и оказывают ей консульско-правовую помощь.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
В Петербурге забаррикадировавшихся от полиции мигрантов вышлют из России
16 июня, 13:44
 
УзбекистанРоссияНижегородская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала