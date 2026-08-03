Гражданку Узбекистана, постелившую коврик с флагом России, вышлют на родину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В квартире гражданки Узбекистана был обнаружен на полу коврик с изображением государственного флага России, в отношении нее рассматривался вопрос о возбуждении уголовного дела.
- Мигрантку из Узбекистана вернут на родину 6 августа за счет средств миграционного фонда.
- Представительство агентства в России и генконсульство Узбекистана в Казани во взаимодействии с компетентными государственными органами России выясняют все обстоятельства произошедшего.
ТАШКЕНТ, 3 авг — РИА Новости. Трудовую мигрантку из Узбекистана вышлют на родину из-за придверного коврика с изображением российского флага, сообщила пресс-служба Агентства миграции республики.
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"За счет средств миграционного фонда для женщины оформлен авиабилет в Узбекистан. Ее возвращение на родину запланировано на 6 августа", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Полиция Нижегородской области во время рейда обнаружила в квартире женщины коврик с изображением российского триколора. Рассматривался вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Надругательство над государственным флагом".
В Агентстве миграции добавили, что вместе с узбекским генконсульством в Казани и российскими компетентными органами выясняют все обстоятельства произошедшего. Дипломаты находятся на связи с женщиной и оказывают ей консульско-правовую помощь.