Гражданку Узбекистана, постелившую коврик с флагом России, вышлют на родину

Во время рейда российских правоохранителей в Нижегородской области

Во время рейда российских правоохранителей в Нижегородской области

© Соцсети Во время рейда российских правоохранителей в Нижегородской области

Краткий пересказ от РИА ИИ В квартире гражданки Узбекистана был обнаружен на полу коврик с изображением государственного флага России, в отношении нее рассматривался вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мигрантку из Узбекистана вернут на родину 6 августа за счет средств миграционного фонда.

Представительство агентства в России и генконсульство Узбекистана в Казани во взаимодействии с компетентными государственными органами России выясняют все обстоятельства произошедшего.

ТАШКЕНТ, 3 авг — РИА Новости. Трудовую мигрантку из Узбекистана вышлют на родину из-за придверного коврика с изображением российского флага, сообщила пресс-служба Агентства миграции республики.

« "За счет средств миграционного фонда для женщины оформлен авиабилет в Узбекистан. Ее возвращение на родину запланировано на 6 августа", — говорится в Telegram-канале ведомства.

Полиция Нижегородской области во время рейда обнаружила в квартире женщины коврик с изображением российского триколора. Рассматривался вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Надругательство над государственным флагом".