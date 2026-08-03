Получение статуса нуждающегося в соцобслуживании стало доступнее в МО

"Новые сервисы значительно упрощают процесс заполнения электронной формы заявления, экономят время пользователей и минимизируют вероятность ошибок при подаче заявки, делая процесс получения статуса нуждающегося максимально прозрачным и удобным", – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Статус присваивается гражданам, которые не могут сами себя обслуживать, воспитывают ребенка с трудностями в социальной адаптации или остались без работы, средств к существованию или жилья. Теперь система автоматически проверяет наличие аналогичных обращений, данные о подопечных для расчета дохода, полномочия представителя, а также действующие льготы пользователя.