Получение статуса нуждающегося в соцобслуживании стало доступнее в МО

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Онлайн-услуга по признанию граждан Московской области нуждающимися в социальном обслуживании стала удобнее. В нее интегрировали 7 новых цифровых сервисов, которые автоматизируют проверку данных и минимизируют ошибки при подаче заявления. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на пресс-службу регионального министерства госуправления.
"Новые сервисы значительно упрощают процесс заполнения электронной формы заявления, экономят время пользователей и минимизируют вероятность ошибок при подаче заявки, делая процесс получения статуса нуждающегося максимально прозрачным и удобным", – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Статус присваивается гражданам, которые не могут сами себя обслуживать, воспитывают ребенка с трудностями в социальной адаптации или остались без работы, средств к существованию или жилья. Теперь система автоматически проверяет наличие аналогичных обращений, данные о подопечных для расчета дохода, полномочия представителя, а также действующие льготы пользователя.
Сервис самостоятельно находит учетные записи совершеннолетних членов семьи на "Госуслугах" для отправки уведомлений о согласии на обработку персональных данных, а сведения о детях заполняются из профиля заявителя.
Услуга доступна на региональном портале в подразделе "Доступная среда" раздела "Поддержка".