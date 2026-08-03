Рейтинг@Mail.ru
Получение статуса нуждающегося в соцобслуживании стало доступнее в МО - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:23 03.08.2026 (обновлено: 15:29 03.08.2026)

Получение статуса нуждающегося в соцобслуживании стало доступнее в МО

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Онлайн-услуга по признанию граждан Московской области нуждающимися в социальном обслуживании стала удобнее. В нее интегрировали 7 новых цифровых сервисов, которые автоматизируют проверку данных и минимизируют ошибки при подаче заявления. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на пресс-службу регионального министерства госуправления.
"Новые сервисы значительно упрощают процесс заполнения электронной формы заявления, экономят время пользователей и минимизируют вероятность ошибок при подаче заявки, делая процесс получения статуса нуждающегося максимально прозрачным и удобным", – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Статус присваивается гражданам, которые не могут сами себя обслуживать, воспитывают ребенка с трудностями в социальной адаптации или остались без работы, средств к существованию или жилья. Теперь система автоматически проверяет наличие аналогичных обращений, данные о подопечных для расчета дохода, полномочия представителя, а также действующие льготы пользователя.
Сервис самостоятельно находит учетные записи совершеннолетних членов семьи на "Госуслугах" для отправки уведомлений о согласии на обработку персональных данных, а сведения о детях заполняются из профиля заявителя.
Услуга доступна на региональном портале в подразделе "Доступная среда" раздела "Поддержка".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала