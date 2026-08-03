СК рассказал, что стало причиной убийства в Солнечногорске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Солнечногорске злоумышленник напал на двоих мужчин с ножом, один из них погиб, второй госпитализирован.
- По данным следствия, нападение произошло после того, как обвиняемый выпил алкоголь и вступил в конфликт с одним из присутствующих мужчин.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пьяная ссора стала причиной убийства в Солнечногорске, обвиняемый надел камуфляж и балаклаву и набросился на мужчин с ножом, сообщили в подмосковном главке СК России.
По данным следствия, злоумышленник утром в понедельник в подмосковном Солнечногорске напал на двоих мужчин с ножом, один из них погиб, второй госпитализирован. Позже напавшего задержали.
"Обвиняемый распивал алкогольные напитки в компании знакомых во дворе дома по улице Староандреевской. В какой-то момент между ним и одним из присутствовавших мужчин произошел конфликт, после чего обвиняемый сходил домой, надел балаклаву и камуфлированную одежду и, вернувшись к компании, нанес ножом удар в область груди одному из мужчин, а также удары в область плеча и предплечья второму", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".