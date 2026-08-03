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В Ингушетии задержали подозреваемых в убийстве местного жителя - РИА Новости, 03.08.2026
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13:31 03.08.2026 (обновлено: 15:08 03.08.2026)
В Ингушетии задержали подозреваемых в убийстве местного жителя

В Ингушетии задержали троих подозреваемых в убийстве местного жителя

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Сунже убили 52-летнего местного жителя, возбуждено уголовное дело.
  • Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии задержали троих подозреваемых в убийстве.
  • Изъят пистолет, из которого были произведены выстрелы, его части были выброшены в реку.
НАЛЬЧИК, 3 авг – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии задержали троих подозреваемых в убийстве местного жителя в Сунже, изъят пистолет, который они, разобрав на части, выбросили в реку, сообщили в СУ СК РФ и МВД по региону.
Двадцать девятого июля СУСК сообщал, что неизвестный в частном доме в городе Сунжа произвел не менее трех выстрелов из огнестрельного оружия в 52-летнего местного жителя, который от полученных ранений скончался на месте. Стрелявший скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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"Следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями личности подозреваемых, в том числе лица, производившего выстрелы, оперативно установлены. В кратчайшие сроки трое подозреваемых задержаны и доставлены в следственный отдел", - говорится в сообщении.
Отмечается, что один из фигурантов сообщил о месте нахождения оружия, из которого были произведены выстрелы. В ближайшее время задержанным планируется предъявить обвинение, следствие также намерено ходатайствовать об их аресте.
По информации регионального МВД, непосредственно в нападении участвовали двое мужчин, которые были в масках, третий соучастник остался ждать их в машине.
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"Стрелявший гражданин 1983 года рождения ранее был судим по статье 222 УК РФ (незаконный оборот оружия или боеприпасов). Его напарник 1991 года рождения ранее привлекался к уголовной ответственности по статье 208 УК РФ (организация или участие в незаконном вооруженном формировании), третий подельник - водитель, молодой человек, 1992 года рождения, судим по статье 222 УК РФ", - добавили в министерстве.
Там также уточнили, что использованный при совершении преступления пистолет подозреваемые разобрали и выбросили в реку, но правоохранители нашли все его составные части.
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