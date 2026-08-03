В Ингушетии задержали подозреваемых в убийстве местного жителя

Краткий пересказ от РИА ИИ В Сунже убили 52-летнего местного жителя, возбуждено уголовное дело.

Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии задержали троих подозреваемых в убийстве.

Изъят пистолет, из которого были произведены выстрелы, его части были выброшены в реку.

НАЛЬЧИК, 3 авг – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии задержали троих подозреваемых в убийстве местного жителя в Сунже, изъят пистолет, который они, разобрав на части, выбросили в реку, сообщили в СУ СК РФ и МВД по региону.

Двадцать девятого июля СУСК сообщал, что неизвестный в частном доме в городе Сунжа произвел не менее трех выстрелов из огнестрельного оружия в 52-летнего местного жителя, который от полученных ранений скончался на месте. Стрелявший скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

"Следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями личности подозреваемых, в том числе лица, производившего выстрелы, оперативно установлены. В кратчайшие сроки трое подозреваемых задержаны и доставлены в следственный отдел", - говорится в сообщении

Отмечается, что один из фигурантов сообщил о месте нахождения оружия, из которого были произведены выстрелы. В ближайшее время задержанным планируется предъявить обвинение, следствие также намерено ходатайствовать об их аресте.

По информации регионального МВД, непосредственно в нападении участвовали двое мужчин, которые были в масках, третий соучастник остался ждать их в машине.

« "Стрелявший гражданин 1983 года рождения ранее был судим по статье 222 УК РФ (незаконный оборот оружия или боеприпасов). Его напарник 1991 года рождения ранее привлекался к уголовной ответственности по статье 208 УК РФ (организация или участие в незаконном вооруженном формировании), третий подельник - водитель, молодой человек, 1992 года рождения, судим по статье 222 УК РФ", - добавили в министерстве.