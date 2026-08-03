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Главы МИД Турции и Британии обсудили Украину и Ближний Восток - РИА Новости, 03.08.2026
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17:35 03.08.2026
Главы МИД Турции и Британии обсудили Украину и Ближний Восток

Фидан обсудил с Милибэндом ситуации на Ближнем Востоке и на Украине

© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с министром иностранных дел Великобритании Эдом Милибэндом ситуацию на Ближнем Востоке и последние события вокруг конфликта на Украине.
  • В ходе разговора стороны затронули тему усилий по прекращению боевых действий в регионе.
АНКАРА, 3 авг - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с министром иностранных дел Великобритании Эдом Милибэндом ситуацию на Ближнем Востоке, а также последние события вокруг конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
"В ходе телефонного разговора стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, прежде всего в секторе Газа, развитие событий вокруг российско-украинского конфликта, а также усилия по прекращению продолжающихся боевых действий в регионе", — сообщил собеседник агентства.
По данным источника, Фидан поздравил Милибэнда с вступлением в должность главы британского внешнеполитического ведомства.
Другие подробности переговоров в МИД Турции не привели.
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