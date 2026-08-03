Главы МИД Турции и Британии обсудили Украину и Ближний Восток

АНКАРА, 3 авг - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с министром иностранных дел Великобритании Эдом Милибэндом ситуацию на Ближнем Востоке, а также последние события вокруг конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.