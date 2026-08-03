Главы МИД Турции и Британии обсудили Украину и Ближний Восток

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с министром иностранных дел Великобритании Эдом Милибэндом ситуацию на Ближнем Востоке и последние события вокруг конфликта на Украине.
- В ходе разговора стороны затронули тему усилий по прекращению боевых действий в регионе.
АНКАРА, 3 авг - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с министром иностранных дел Великобритании Эдом Милибэндом ситуацию на Ближнем Востоке, а также последние события вокруг конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
"В ходе телефонного разговора стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, прежде всего в секторе Газа, развитие событий вокруг российско-украинского конфликта, а также усилия по прекращению продолжающихся боевых действий в регионе", — сообщил собеседник агентства.
По данным источника, Фидан поздравил Милибэнда с вступлением в должность главы британского внешнеполитического ведомства.
Другие подробности переговоров в МИД Турции не привели.