В Турции рассказали о проблемах в туристической отрасли

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Туристический сезон 2026 года в Турции не оправдывает ожиданий отрасли из-за геополитической напряженности, роста цен и усилившейся конкуренции со стороны других средиземноморских курортов.
- Снижение спроса на туры в Турцию особенно заметно на ключевых для страны рынках Германии и Великобритании.
АНКАРА, 3 авг - РИА Новости. Туристический сезон 2026 года в Турции не оправдывает ожиданий отрасли из-за геополитической напряженности, роста цен и усилившейся конкуренции со стороны других средиземноморских курортов, рассказала РИА Новости турагент в Измире Инджи Сунар.
"Несмотря на активные продажи в последние недели, отрасли пока не удалось компенсировать спад спроса, вызванный геополитическими событиями и потерей ценового преимущества Турции", — сказала Сунар.
По ее словам, поток туристов оказался меньше, чем ожидалось, из-за кризиса в странах Персидского залива и на фоне роста стоимости отдыха, а бронирования в последний момент не смогли компенсировать потери.
Сунар также отметила, что средняя продолжительность отдыха иностранных туристов сократилась на 3,7% в первые пять месяцев 2026 года, а на популярных морских курортах снижение оказалось двузначным.
Турагент считает, что Турция теряет позиции в ценовой конкуренции, и по этому показателю ее обошли Португалия, Испания, Греция, Италия и Хорватия.
По словам собеседницы агентства, представители отрасли полагают, что дальнейшее развитие туризма должно строиться не на росте числа туристов, а на увеличении их расходов. Для этого Турции необходимо активнее развивать гастрономический, культурный и событийный туризм, а также предлагать туристам новые впечатления в течение всего года.
Туризм обеспечивает около 12% ВВП Турции. Согласно данным британского Family Holiday Report 2026, курорт Мармарис, который год назад считался самым выгодным по стоимости отдыха, опустился на седьмое место после роста цен в фунтах стерлингов на 22,7%. При этом инфляция в Турции в 2025 году составила около 35%, в результате чего за последние два года отдых в Турции существенно подорожал.
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