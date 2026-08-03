В Турции рассказали о проблемах в туристической отрасли

Краткий пересказ от РИА ИИ Туристический сезон 2026 года в Турции не оправдывает ожиданий отрасли из-за геополитической напряженности, роста цен и усилившейся конкуренции со стороны других средиземноморских курортов.

Снижение спроса на туры в Турцию особенно заметно на ключевых для страны рынках Германии и Великобритании.

АНКАРА, 3 авг - РИА Новости. Туристический сезон 2026 года в Турции не оправдывает ожиданий отрасли из-за геополитической напряженности, роста цен и усилившейся конкуренции со стороны других средиземноморских курортов, рассказала РИА Новости турагент в Измире Инджи Сунар.

Она отметила, что особенно заметное снижение спроса наблюдается на ключевых для Турции рынках Германии и Великобритании. Если эта тенденция сохранится, итоги сезона могут оказаться хуже прошлогодних, а решающим станет период с сентября по ноябрь, считает собеседница агентства.

"Несмотря на активные продажи в последние недели, отрасли пока не удалось компенсировать спад спроса, вызванный геополитическими событиями и потерей ценового преимущества Турции", — сказала Сунар.

По ее словам, поток туристов оказался меньше, чем ожидалось, из-за кризиса в странах Персидского залива и на фоне роста стоимости отдыха, а бронирования в последний момент не смогли компенсировать потери.

Сунар также отметила, что средняя продолжительность отдыха иностранных туристов сократилась на 3,7% в первые пять месяцев 2026 года, а на популярных морских курортах снижение оказалось двузначным.

Турагент считает, что Турция теряет позиции в ценовой конкуренции, и по этому показателю ее обошли Португалия, Испания, Греция, Италия и Хорватия.

По словам собеседницы агентства, представители отрасли полагают, что дальнейшее развитие туризма должно строиться не на росте числа туристов, а на увеличении их расходов. Для этого Турции необходимо активнее развивать гастрономический, культурный и событийный туризм, а также предлагать туристам новые впечатления в течение всего года.