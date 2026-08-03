Популярного актера, мэра района Анкары, арестовали по делу о коррупции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мэра района Этимесгут в Анкаре Эрдала Бешикчиоглу арестовали по делу о коррупции.
- Расследование касается фальсификации результатов тендеров, вымогательства и создания преступной организации.
- Под стражу отправлены 40 человек, включая заместителей главы муниципалитета и сотрудников муниципальных структур.
АНКАРА, 3 авг — РИА Новости. Мэра района Этимесгут в Анкаре, популярного актера Эрдала Бешикчиоглу и еще 39 человек арестовали по делу о коррупции, пишет газета Türkiye.
"Суд постановил заключить под стражу 40 человек, включая мэра Этимесгута Эрдала Бешикчиоглу", — говорится в публикации.
Расследование, которое ведет прокуратура Западной Анкары, касается фальсификации результатов тендеров, вымогательства и создания преступной организации.
Изначально прокуратура выдала ордера на задержание 55 подозреваемых, в том числе Бешикчиоглу. После допросов 44 человека доставили в суд с ходатайством об аресте.
Сорок фигурантов отправили под стражу. Среди них, помимо мэра, — заместители главы муниципалитета Мутлу Керимоглу, Тайлан Озгювен и Ихсан Бахри Бейлер, сотрудники муниципальных структур, члены совета директоров компании Etimkent и тендерной комиссии, а также охранник Бешикчиоглу Хюсейн Йылмаз.
Бешикчиоглу прославился ролью комиссара полиции в сериале "Бехзат Ч.". В 2024 году его избрали мэром района Этимесгут от оппозиционной Народно-республиканской партии.