Популярного актера, мэра района Анкары, арестовали по делу о коррупции

Краткий пересказ от РИА ИИ Мэра района Этимесгут в Анкаре Эрдала Бешикчиоглу арестовали по делу о коррупции.

Расследование касается фальсификации результатов тендеров, вымогательства и создания преступной организации.

Под стражу отправлены 40 человек, включая заместителей главы муниципалитета и сотрудников муниципальных структур.

АНКАРА, 3 авг — РИА Новости. Мэра района Этимесгут в Анкаре, популярного актера Эрдала Бешикчиоглу и еще 39 человек арестовали по делу о коррупции, пишет газета Мэра района Этимесгут в Анкаре, популярного актера Эрдала Бешикчиоглу и еще 39 человек арестовали по делу о коррупции, пишет газета Türkiye

"Суд постановил заключить под стражу 40 человек, включая мэра Этимесгута Эрдала Бешикчиоглу", — говорится в публикации.

Расследование, которое ведет прокуратура Западной Анкары, касается фальсификации результатов тендеров, вымогательства и создания преступной организации.

Изначально прокуратура выдала ордера на задержание 55 подозреваемых, в том числе Бешикчиоглу. После допросов 44 человека доставили в суд с ходатайством об аресте.

Сорок фигурантов отправили под стражу. Среди них, помимо мэра, — заместители главы муниципалитета Мутлу Керимоглу, Тайлан Озгювен и Ихсан Бахри Бейлер, сотрудники муниципальных структур, члены совета директоров компании Etimkent и тендерной комиссии, а также охранник Бешикчиоглу Хюсейн Йылмаз.