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Популярного актера, мэра района Анкары, арестовали по делу о коррупции - РИА Новости, 03.08.2026
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Шоубиз
 
08:29 03.08.2026 (обновлено: 11:48 03.08.2026)
Популярного актера, мэра района Анкары, арестовали по делу о коррупции

В Турции арестовали мэра района Этимесгут актера Бешикчиоглу по делу о коррупции

© Фото : @erdalbeskcogluЭрдал Бешикчиоглу
Эрдал Бешикчиоглу - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : @erdalbeskcoglu
Эрдал Бешикчиоглу . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мэра района Этимесгут в Анкаре Эрдала Бешикчиоглу арестовали по делу о коррупции.
  • Расследование касается фальсификации результатов тендеров, вымогательства и создания преступной организации.
  • Под стражу отправлены 40 человек, включая заместителей главы муниципалитета и сотрудников муниципальных структур.
АНКАРА, 3 авг — РИА Новости. Мэра района Этимесгут в Анкаре, популярного актера Эрдала Бешикчиоглу и еще 39 человек арестовали по делу о коррупции, пишет газета Türkiye.
"Суд постановил заключить под стражу 40 человек, включая мэра Этимесгута Эрдала Бешикчиоглу", — говорится в публикации.
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Расследование, которое ведет прокуратура Западной Анкары, касается фальсификации результатов тендеров, вымогательства и создания преступной организации.
Изначально прокуратура выдала ордера на задержание 55 подозреваемых, в том числе Бешикчиоглу. После допросов 44 человека доставили в суд с ходатайством об аресте.
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Сорок фигурантов отправили под стражу. Среди них, помимо мэра, — заместители главы муниципалитета Мутлу Керимоглу, Тайлан Озгювен и Ихсан Бахри Бейлер, сотрудники муниципальных структур, члены совета директоров компании Etimkent и тендерной комиссии, а также охранник Бешикчиоглу Хюсейн Йылмаз.
Бешикчиоглу прославился ролью комиссара полиции в сериале "Бехзат Ч.". В 2024 году его избрали мэром района Этимесгут от оппозиционной Народно-республиканской партии.
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ШоубизТурцияАнкара (провинция)
 
 
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