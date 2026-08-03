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ЦСКА сообщил, что "Генчлербирлиги" должен клубу еще два транша за Койта - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
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21:00 03.08.2026
ЦСКА сообщил, что "Генчлербирлиги" должен клубу еще два транша за Койта

Брейдо: "Генчлербирлиги" должен ЦСКА еще два транша за футболиста Койта

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСеку Койта
Секу Койта - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Секу Койта . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турецкий футбольный клуб «Генчлербирлиги» не отвечал на письма ЦСКА об оплате трансфера нападающего Секу Койта и должен еще два транша.
  • ЦСКА был вынужден обратиться в ФИФА, так как «Генчлербирлиги» не выполнил обязательства по оплате, и только после решения ФИФА начался активный поиск решений.
  • Впереди остаются еще два транша в рамках полноценного трансфера, которые ЦСКА будет ждать в установленные сроки.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Турецкий футбольный клуб "Генчлербирлиги" не отвечал на письма ЦСКА об оплате трансфера нападающего Секу Койта и должен еще два транша, сообщил директор по коммуникациям армейской команды Кирилл Брейдо.
Прошлый сезон Койта провел в "Генчлербирлиги" на правах аренды, соглашение имело обязательную опцию выкупа.
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"По информации турецких СМИ, ЦСКА в вопросе второго транша не был гибок и обратился в ФИФА, в то время как "Генчлербирлиги" проявлял инициативу. Это абсолютная неправда. Стоит начать с того, что первый транш в рамках еще арендного соглашения "Генчлербирлиги" успешно провел ЦСКА. Кстати, способ расчетов предложили именно мы. Срок оплаты второго транша за аренду истекал в конце февраля 2026 года. Наш клуб и на этот раз был традиционно гибок в поиске форм оплаты, тогда как "Генчлербирлиги" в период с февраля по апрель не отвечал на наши письма, в которых мы напоминали об оплате", - написал Брейдо в своем Telegram-канале.
"Соответственно, потеряв надежду на мирное решение вопроса, мы были вынуждены обратиться в ФИФА, где 9 июня вынесли решение об исполнении обязательств со стороны турецкого клуба в течение 45 дней. И лишь непосредственно перед истечением этого срока, после продолжительной паузы, турецкий клуб запросил еще неделю, однако вопрос вновь не был решен. Мы снова обратились в ФИФА, и только после этого вместе с "Генчлербирлиги" начался активный поиск решений. Впереди останутся еще два транша уже в рамках вступившего в силу полноценного трансфера, которые мы будем ждать в установленные сроки", - добавил представитель ЦСКА.
Койта отыграл за ЦСКА 42 матча и забил пять голов. Гол малийца в ворота московского "Динамо" был признан лучшим в Кубке России 2025 года.
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