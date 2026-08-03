ЦСКА сообщил, что "Генчлербирлиги" должен клубу еще два транша за Койта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Турецкий футбольный клуб «Генчлербирлиги» не отвечал на письма ЦСКА об оплате трансфера нападающего Секу Койта и должен еще два транша.
- ЦСКА был вынужден обратиться в ФИФА, так как «Генчлербирлиги» не выполнил обязательства по оплате, и только после решения ФИФА начался активный поиск решений.
- Впереди остаются еще два транша в рамках полноценного трансфера, которые ЦСКА будет ждать в установленные сроки.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Турецкий футбольный клуб "Генчлербирлиги" не отвечал на письма ЦСКА об оплате трансфера нападающего Секу Койта и должен еще два транша, сообщил директор по коммуникациям армейской команды Кирилл Брейдо.
Прошлый сезон Койта провел в "Генчлербирлиги" на правах аренды, соглашение имело обязательную опцию выкупа.
"По информации турецких СМИ, ЦСКА в вопросе второго транша не был гибок и обратился в ФИФА, в то время как "Генчлербирлиги" проявлял инициативу. Это абсолютная неправда. Стоит начать с того, что первый транш в рамках еще арендного соглашения "Генчлербирлиги" успешно провел ЦСКА. Кстати, способ расчетов предложили именно мы. Срок оплаты второго транша за аренду истекал в конце февраля 2026 года. Наш клуб и на этот раз был традиционно гибок в поиске форм оплаты, тогда как "Генчлербирлиги" в период с февраля по апрель не отвечал на наши письма, в которых мы напоминали об оплате", - написал Брейдо в своем Telegram-канале.
"Соответственно, потеряв надежду на мирное решение вопроса, мы были вынуждены обратиться в ФИФА, где 9 июня вынесли решение об исполнении обязательств со стороны турецкого клуба в течение 45 дней. И лишь непосредственно перед истечением этого срока, после продолжительной паузы, турецкий клуб запросил еще неделю, однако вопрос вновь не был решен. Мы снова обратились в ФИФА, и только после этого вместе с "Генчлербирлиги" начался активный поиск решений. Впереди останутся еще два транша уже в рамках вступившего в силу полноценного трансфера, которые мы будем ждать в установленные сроки", - добавил представитель ЦСКА.
Койта отыграл за ЦСКА 42 матча и забил пять голов. Гол малийца в ворота московского "Динамо" был признан лучшим в Кубке России 2025 года.
Хендерсон перешел в "Челси"
Вчера, 18:20