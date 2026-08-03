ЦСКА сообщил, что "Генчлербирлиги" должен клубу еще два транша за Койта

"Соответственно, потеряв надежду на мирное решение вопроса, мы были вынуждены обратиться в ФИФА, где 9 июня вынесли решение об исполнении обязательств со стороны турецкого клуба в течение 45 дней. И лишь непосредственно перед истечением этого срока, после продолжительной паузы, турецкий клуб запросил еще неделю, однако вопрос вновь не был решен. Мы снова обратились в ФИФА, и только после этого вместе с "Генчлербирлиги" начался активный поиск решений. Впереди останутся еще два транша уже в рамках вступившего в силу полноценного трансфера, которые мы будем ждать в установленные сроки", - добавил представитель ЦСКА.