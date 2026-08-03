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В Москве выпустили тематическую карту "Тройка" к выборам в Госдуму - РИА Новости, 03.08.2026
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Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
 
11:16 03.08.2026 (обновлено: 11:27 03.08.2026)
В Москве выпустили тематическую карту "Тройка" к выборам в Госдуму

В Москве выпустили тематическую карту "Тройка" к выборам депутатов Госдумы

© РИА НовостиТематическую карту "Тройка" выпустили к выборам депутатов Госдумы
Тематическую карту Тройка выпустили к выборам депутатов Госдумы - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости
Тематическую карту "Тройка" выпустили к выборам депутатов Госдумы
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве выпустили тематическую карту «Тройка» к выборам депутатов Государственной Думы девятого созыва.
  • Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Тематическую карту "Тройка" выпустили в Москве к выборам депутатов Государственной Думы девятого созыва, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник в московском метро запустили тематический поезд, посвященный выборам депутатов Госдумы девятого созыва.
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На новую "Тройку" нанесен логотип грядущих выборов: слоган "Твой голос - сила России" и даты выборов депутатов Госдумы девятого созыва.
"Карта "Тройка" вышла с нашей символикой, с информированием о предстоящих трех днях голосования", - сказала председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова в ходе церемонии запуска поезда.
Она отметила, что московский метрополитен является настоящим предметом гордости для жителей столицы.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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Выборы в Государственную думуМоскваРоссияГосдума РФ
 
 
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