В Москве выпустили тематическую карту "Тройка" к выборам в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве выпустили тематическую карту «Тройка» к выборам депутатов Государственной Думы девятого созыва.

Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Тематическую карту "Тройка" выпустили в Москве к выборам депутатов Государственной Думы девятого созыва, передает корреспондент РИА Новости.

В понедельник в московском метро запустили тематический поезд, посвященный выборам депутатов Госдумы девятого созыва.

На новую "Тройку" нанесен логотип грядущих выборов: слоган "Твой голос - сила России" и даты выборов депутатов Госдумы девятого созыва.

"Карта "Тройка" вышла с нашей символикой, с информированием о предстоящих трех днях голосования", - сказала председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова в ходе церемонии запуска поезда.

Она отметила, что московский метрополитен является настоящим предметом гордости для жителей столицы.