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Умерла директор Костромского драмтеатра Ирина Третьякова - РИА Новости, 03.08.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:49 03.08.2026
Умерла директор Костромского драмтеатра Ирина Третьякова

Умерла директор Костромского драматического театра Ирина Третьякова

© Фото : Костромской театр имени А. Н. Островского/ВКонтактеДиректор Костромского драматического театра Ирина Третьякова
Директор Костромского драматического театра Ирина Третьякова - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : Костромской театр имени А. Н. Островского/ВКонтакте
Директор Костромского драматического театра Ирина Третьякова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Умерла директор Костромского государственного драматического театра им. А. Н. Островского Ирина Третьякова.
  • Ирина Третьякова была заслуженным работником культуры России.
РЯЗАНЬ, 3 авг - РИА Новости. Скончалась директор Костромского государственного драматического театра, заслуженный работник культуры России Ирина Третьякова, сообщил театр.
«
"Коллектив Костромского государственного драматического театра им. А.Н. Островского с глубоким прискорбием сообщает о кончине директора театра, заслуженного работника культуры России Ирины Геннадьевны Третьяковой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Третьякова посвятила свою жизнь служению культуре Костромской области и России.
Соболезнования родным и близким Третьяковой, а также коллективу драмтеатра выразило УМВД по региону.
«
"Для нас она была не просто выдающимся деятелем культуры, но и мудрым коллегой, членом Общественного совета при УМВД. Ирина Геннадьевна всегда оставалась человеком высокой гражданской позиции, искренне помогала в укреплении диалога между ведомством и обществом, вносила вклад в воспитание подрастающего поколения и патриотическое просвещение", - отмечает УМВД в канале на платформе "Макс".
 
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