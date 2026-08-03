Умерла директор Костромского драмтеатра Ирина Третьякова

«

"Для нас она была не просто выдающимся деятелем культуры, но и мудрым коллегой, членом Общественного совета при УМВД. Ирина Геннадьевна всегда оставалась человеком высокой гражданской позиции, искренне помогала в укреплении диалога между ведомством и обществом, вносила вклад в воспитание подрастающего поколения и патриотическое просвещение", - отмечает УМВД в канале на платформе "Макс".