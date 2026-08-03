Умерла директор Костромского драмтеатра Ирина Третьякова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Умерла директор Костромского государственного драматического театра им. А. Н. Островского Ирина Третьякова.
- Ирина Третьякова была заслуженным работником культуры России.
РЯЗАНЬ, 3 авг - РИА Новости. Скончалась директор Костромского государственного драматического театра, заслуженный работник культуры России Ирина Третьякова, сообщил театр.
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"Коллектив Костромского государственного драматического театра им. А.Н. Островского с глубоким прискорбием сообщает о кончине директора театра, заслуженного работника культуры России Ирины Геннадьевны Третьяковой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Третьякова посвятила свою жизнь служению культуре Костромской области и России.
Соболезнования родным и близким Третьяковой, а также коллективу драмтеатра выразило УМВД по региону.
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"Для нас она была не просто выдающимся деятелем культуры, но и мудрым коллегой, членом Общественного совета при УМВД. Ирина Геннадьевна всегда оставалась человеком высокой гражданской позиции, искренне помогала в укреплении диалога между ведомством и обществом, вносила вклад в воспитание подрастающего поколения и патриотическое просвещение", - отмечает УМВД в канале на платформе "Макс".