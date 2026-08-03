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СМИ: создан ИИ, заменяющий опыты на животных при тестах на токсичность - РИА Новости, 03.08.2026
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10:36 03.08.2026
СМИ: создан ИИ, заменяющий опыты на животных при тестах на токсичность

Газета.Ru: ученые в РФ создали нейросеть для проверки уровня токсичности веществ

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Работа за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Sputnik / Санат Имангалиев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ученые из Московского авиационного института (МАИ) и Сколтеха создали нейросеть для определения уровня токсичности веществ, сообщает "Газета.Ru".
  • Нейросеть позволяет проверять новые лекарственные препараты без экспериментов на животных и дорогостоящих лабораторных тестов.
  • Методология ускоряет процесс оценки экотоксичности наночастиц и экономит ресурсы фармацевтических и производственных компаний.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Ученые из Московского авиационного института (МАИ) и Сколтеха создали нейросеть, позволяющую оперативно определять уровень токсичности веществ, она также исключает необходимость в экспериментах на животных, сообщает "Газета.Ru".
"Ученые из Московского авиационного института и Сколтеха создали нейросеть, которая позволяет оперативно определять уровень токсичности веществ на основе наночастиц оксидов железа. Она может проверять новые лекарственные препараты без дорогостоящих лабораторных тестов. Также она полностью исключает необходимость в экспериментах на животных", - пишет интернет-издание со ссылкой на МАИ.
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Такие наночастицы, поясняет "Газета.Ru", перспективны для медицины: в частности, они используются для адресной доставки лекарств в нужную область организма - например, к раковой опухоли - с помощью магнитного поля.
Как отметила профессор кафедры МАИ, доктор химических наук Камиля Кыдралиева, методология позволяет заменить длительные эксперименты на животных по оценке экотоксичности наночастиц на быстрый, точный и гуманный цифровой процесс.
"Для фармацевтических и производственных компаний это означает, что они могут не тратить недели и месяцы на поиск эффективных химических структур, экономя огромные бюджеты на лабораторные тесты, инфраструктуру и персонал", - уточнила она.
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