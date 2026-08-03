Русская теннисистка выиграла титул в 16 лет! В России теперь новая звезда

Наша Кристина Лютова в финале престижного турнира в Мемфисе одолела чешскую предательницу Дарью Видманову, родившуюся в Москве и сбежавшую в Европу. Россиянка уступила в первом сете, но затем попросту уничтожила западную конкурентку и встала в один ряд с Марией Шараповой и Динарой Сафиной.

Из ниоткуда в звезды

Кристина Лютова до лета 2026 года была мало кому известна. Она родилась в России , но в возрасте 10 лет с семьей перебралась в США , где продолжила развиваться как теннисистка. В целом это не какая-то особенная практика с учетом того, что спортсмены в этом виде спорта постоянно перемещаются по миру и делать это из США несколько проще. Другой вопрос заключался в том, что Кристина из-за легальных вопросов в 2020 года не выезжала за пределы Америки.

Конечно, ее спасало то, что в США проходит масса турниров, поэтому издержки для нее были минимальными. Но едва ли кто мог даже в самых влажных мечтах предположить, чего Кристина может достичь на своем первом профессиональном турнире WTA 250 в Мемфисе. Россиянка в первом же круге сразилась с первой сеяной Екатериной Александровой. Шансы изначально были в пользу другой нашей соотечественницы, однако по ходу матча Лютова переигрывала звездную соперницу, а та потом отказалась от борьбы в связи с адской жарой в США.

Кто-то из скептиков мог подумать, что Кристине помог случай. Однако все последующие матчи россиянки доказывали обратное. Лютова буквально уничтожала всех конкурентов вплоть до финала, где ей противостояла экс-россиянка Дарья Видманова. Она родилась в Москве, однако затем уехала с семьей в Чехию и открестилась от родной страны.

Сенсация и большие ожидания

Впрочем, едва ли Кристина думала о какой-то мести в финальном матче. В теннисе такие “предательства” случаются сплошь и рядом, поэтому главным стало именно спортивное противостояние. Россиянка была разгромлена в первом сете, но затем взялась за дело и была просто шикарна на корте. В следующих двух партиях Лютова доминировала и деклассировала чешскую теннисистку. Итогом стала заслуженная победа и титул на первом же турнире WTA 250.

Фантастическое достижение для российской спортсменки, которая встала в один ряд с Динарой Сафиной и Марией Шараповой. Лишь только эти две теннисистки выигрывали профессиональный турнир в более раннем возрасте, и то счет там шел на месяцы и даже дни. То есть, Кристина Лютова оказалась в одном списке с мировыми звездами тенниса. Многие сравнивают ее с Миррой Андреевой, которая также рано прорвалась на мировую арену и уже в 19 лет выиграла свой титул на “Ролан Гаррос”.