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Русская теннисистка выиграла титул в 16 лет! В России теперь новая звезда - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
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Теннис
 
13:06 03.08.2026
Русская теннисистка выиграла титул в 16 лет! В России теперь новая звезда

Россиянка Кристина Лютова в 16 лет выиграла свой первый титул в WTA

© Фото : Социальные сети Кристины ЛютовойРоссийская теннисистка Кристина Лютова
Российская теннисистка Кристина Лютова - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : Социальные сети Кристины Лютовой
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Александр Говоров
Александр Говоров
Шеф-редактор РИА Новости Спорт
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Наша Кристина Лютова в финале престижного турнира в Мемфисе одолела чешскую предательницу Дарью Видманову, родившуюся в Москве и сбежавшую в Европу. Россиянка уступила в первом сете, но затем попросту уничтожила западную конкурентку и встала в один ряд с Марией Шараповой и Динарой Сафиной.

Из ниоткуда в звезды

Кристина Лютова до лета 2026 года была мало кому известна. Она родилась в России, но в возрасте 10 лет с семьей перебралась в США, где продолжила развиваться как теннисистка. В целом это не какая-то особенная практика с учетом того, что спортсмены в этом виде спорта постоянно перемещаются по миру и делать это из США несколько проще. Другой вопрос заключался в том, что Кристина из-за легальных вопросов в 2020 года не выезжала за пределы Америки.
Конечно, ее спасало то, что в США проходит масса турниров, поэтому издержки для нее были минимальными. Но едва ли кто мог даже в самых влажных мечтах предположить, чего Кристина может достичь на своем первом профессиональном турнире WTA 250 в Мемфисе. Россиянка в первом же круге сразилась с первой сеяной Екатериной Александровой. Шансы изначально были в пользу другой нашей соотечественницы, однако по ходу матча Лютова переигрывала звездную соперницу, а та потом отказалась от борьбы в связи с адской жарой в США.
Кто-то из скептиков мог подумать, что Кристине помог случай. Однако все последующие матчи россиянки доказывали обратное. Лютова буквально уничтожала всех конкурентов вплоть до финала, где ей противостояла экс-россиянка Дарья Видманова. Она родилась в Москве, однако затем уехала с семьей в Чехию и открестилась от родной страны.
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Сенсация и большие ожидания

Впрочем, едва ли Кристина думала о какой-то мести в финальном матче. В теннисе такие “предательства” случаются сплошь и рядом, поэтому главным стало именно спортивное противостояние. Россиянка была разгромлена в первом сете, но затем взялась за дело и была просто шикарна на корте. В следующих двух партиях Лютова доминировала и деклассировала чешскую теннисистку. Итогом стала заслуженная победа и титул на первом же турнире WTA 250.
Фантастическое достижение для российской спортсменки, которая встала в один ряд с Динарой Сафиной и Марией Шараповой. Лишь только эти две теннисистки выигрывали профессиональный турнир в более раннем возрасте, и то счет там шел на месяцы и даже дни. То есть, Кристина Лютова оказалась в одном списке с мировыми звездами тенниса. Многие сравнивают ее с Миррой Андреевой, которая также рано прорвалась на мировую арену и уже в 19 лет выиграла свой титул на “Ролан Гаррос”.
Пожалуй, такие выводы делать еще рано, но уже оказаться в компании таких мастодонтов - большая честь и невероятный аванс. То, как Кристина сумеет справиться с давлением и ожиданиями, еще предстоит узнать. Но стартовая площадка для атаки у нее просто прекрасная. И есть все шансы думать о том, что в России действительно появилась новая звезда мирового тенниса.
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