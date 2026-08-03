В МИФИ создали умные сенсоры, предупреждающие о возгорании аккумуляторов

Краткий пересказ от РИА ИИ Ученые из Национального исследовательского ядерного университета МИФИ создали умные сенсоры для предупреждения о возгорании литий-ионных аккумуляторов.

Сенсоры представляют собой модульную систему с газоаналитическими датчиками, выявляющими признаки раннего теплового разгона аккумуляторов.

Система ориентирована на малый и средний бизнес, но в дальнейшем планируется создать линейку портативных устройств для частных пользователей.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Ученые из Национального исследовательского ядерного университета МИФИ создали умные сенсоры, способные предупреждать о возгорании литийионных аккумуляторов, используемых в смартфонах и электросамокатах, сообщает газета Ученые из Национального исследовательского ядерного университета МИФИ создали умные сенсоры, способные предупреждать о возгорании литийионных аккумуляторов, используемых в смартфонах и электросамокатах, сообщает газета "Известия"

"Ученые из Национального исследовательского ядерного университета МИФИ разработали систему раннего обнаружения теплового разгона литийионных аккумуляторов", - пишет газета.

Как уточняет издание, сенсоры представляют собой модульную систему с газоаналитическими датчиками, выявляющими по изменению состава воздуха опасные процессы в батареях - признаки раннего теплового разгона.

Руководитель проекта и старший преподаватель кафедры микро- и наноэлектроники НИЯУ МИФИ Юлия Шалтаева рассказала "Известиям", что главным риском при использовании литийионных аккумуляторов является возникновение теплового разгона, сопровождающегося повышением температуры, которое, в свою очередь, может привести к возгоранию устройства.

По словам Шалтаевой, были разработаны и протестированы в лаборатории университета приборы, выявляющие как раз признаки раннего теплового разгона - когда температура еще не достигла критический значений и есть время для безопасных действий.