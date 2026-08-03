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В МИФИ создали умные сенсоры, предупреждающие о возгорании аккумуляторов - РИА Новости, 03.08.2026
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06:22 03.08.2026 (обновлено: 06:30 03.08.2026)
В МИФИ создали умные сенсоры, предупреждающие о возгорании аккумуляторов

"Известия": умные сенсоры предупредят о возгорании самокатов и телефонов

© Shutterstock/FOTODOM / Maksim SafaniukВозгорание мобильного телефона
Возгорание мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Maksim Safaniuk
Возгорание мобильного телефона. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ученые из Национального исследовательского ядерного университета МИФИ создали умные сенсоры для предупреждения о возгорании литий-ионных аккумуляторов.
  • Сенсоры представляют собой модульную систему с газоаналитическими датчиками, выявляющими признаки раннего теплового разгона аккумуляторов.
  • Система ориентирована на малый и средний бизнес, но в дальнейшем планируется создать линейку портативных устройств для частных пользователей.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Ученые из Национального исследовательского ядерного университета МИФИ создали умные сенсоры, способные предупреждать о возгорании литийионных аккумуляторов, используемых в смартфонах и электросамокатах, сообщает газета "Известия".
"Ученые из Национального исследовательского ядерного университета МИФИ разработали систему раннего обнаружения теплового разгона литийионных аккумуляторов", - пишет газета.
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Как уточняет издание, сенсоры представляют собой модульную систему с газоаналитическими датчиками, выявляющими по изменению состава воздуха опасные процессы в батареях - признаки раннего теплового разгона.
Руководитель проекта и старший преподаватель кафедры микро- и наноэлектроники НИЯУ МИФИ Юлия Шалтаева рассказала "Известиям", что главным риском при использовании литийионных аккумуляторов является возникновение теплового разгона, сопровождающегося повышением температуры, которое, в свою очередь, может привести к возгоранию устройства.
По словам Шалтаевой, были разработаны и протестированы в лаборатории университета приборы, выявляющие как раз признаки раннего теплового разгона - когда температура еще не достигла критический значений и есть время для безопасных действий.
Она отметила, что система была создана с ориентиром на малый и средний бизнес - разработка будет полезна на складах электронной техники и стоянках электросамокатов, автомобилей и автобусов. Однако, ученая заверила, что в дальнейшем планируется создать линейку портативных устройств - для частных пользователей.
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