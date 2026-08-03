Т-Банк перевыпустил мобильное приложение для iPhone

Краткий пересказ от РИА ИИ Т-Банк выпустил новую версию мобильного приложения для iPhone под названием Air Pilot Log.

Приложение доступно в App Store, и после скачивания пользователю открывается привычный интерфейс.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Т-Банк выпустил новую версию мобильного приложения для iPhone, оно доступно в App Store под названием Air Pilot Log, сообщили РИА Новости в банке.

"Мы подтверждаем, это наше приложение", - сказали там.

Корреспондент РИА Новости убедился, что страница приложения в App Store стилизована под навигационное приложение, но после скачивания пользователю открывается привычный интерфейс.