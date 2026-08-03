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Т-Банк перевыпустил мобильное приложение для iPhone - РИА Новости, 03.08.2026
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17:05 03.08.2026
Т-Банк перевыпустил мобильное приложение для iPhone

Т-Банк выпустил новую версию мобильного приложения для iPhone

© Fotolia / WutzkohВозможности мобильного телефона
Возможности мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Fotolia / Wutzkoh
Возможности мобильного телефона. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Т-Банк выпустил новую версию мобильного приложения для iPhone под названием Air Pilot Log.
  • Приложение доступно в App Store, и после скачивания пользователю открывается привычный интерфейс.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Т-Банк выпустил новую версию мобильного приложения для iPhone, оно доступно в App Store под названием Air Pilot Log, сообщили РИА Новости в банке.
"Мы подтверждаем, это наше приложение", - сказали там.
Корреспондент РИА Новости убедился, что страница приложения в App Store стилизована под навигационное приложение, но после скачивания пользователю открывается привычный интерфейс.
Банк сообщил в своем Telegram-канале, что в новой версии также будут работать пуш-уведомления.
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