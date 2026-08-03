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Священник рассказал, что крестить человека можно не только в храме - РИА Новости, 03.08.2026
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Религия
 
07:00 03.08.2026
Священник рассказал, что крестить человека можно не только в храме

Иеромонах Феодорит: крестить человека можно не только в храме

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСвидетельство о совершении таинства крещения
Свидетельство о совершении таинства крещения - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Крестить человека можно не только в храме, но желательно, чтобы при этом была вода, рассказал иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
  • По его словам, если нет возможности погружения в воду, то при совершении таинства обливают или смачивают голову.
  • В случае угрозы жизни и отсутствия рядом священника, добавил иеромонах, крестить может и мирянин.
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Крестить человека можно не только в храме, но для совершения таинства желательно, чтобы была вода, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
"Крестить можно где угодно, но, конечно, желательно это делать в храме или в рамках какого-то массового крещения в водоеме. Мы в июле празднуем день памяти Владимира Великого - крестителя Руси. Тогда крестили в Днепре", - рассказал отец Феодорит.
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Он уточнил, что крещение предполагает погружение в воду, которую освящают во время таинства. "Если нет возможности погружения, то обливают или хотя бы смачивают голову, например, когда крестят человека на больничной койке", - пояснил иеромонах.
Также он добавил, что в случае угрозы жизни и отсутствия рядом священника, крестить может и мирянин. "Если крестят умирающего, то рядом с ним может не оказаться священника, тогда крестит любой православный христианин. Он должен сказать: "Крещается раб Божий такой-то (такая-то), во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь". При этом желательно окропить, а если возможно – и погрузить в обычную воду, если нет святой. Однако также известно, что в пустынях крестили песком", - рассказал собеседник агентства.
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Потом, если человек выживает, уже священник дополняет это другими молитвами и миропомазанием, добавил отец Феодорит.
В России 28 июля встретили День крещения Руси, которое состоялось в 988 году. Этот праздник с 2010 года является государственной памятной датой. В православном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси, которого историки назвали великим, а Церковь прославила в лике святых равноапостольных.
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