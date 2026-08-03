Священник рассказал, что крестить человека можно не только в храме

Краткий пересказ от РИА ИИ Крестить человека можно не только в храме, но желательно, чтобы при этом была вода, рассказал иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

По его словам, если нет возможности погружения в воду, то при совершении таинства обливают или смачивают голову.

В случае угрозы жизни и отсутствия рядом священника, добавил иеромонах, крестить может и мирянин.

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Крестить человека можно не только в храме, но для совершения таинства желательно, чтобы была вода, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

"Крестить можно где угодно, но, конечно, желательно это делать в храме или в рамках какого-то массового крещения в водоеме. Мы в июле празднуем день памяти Владимира Великого - крестителя Руси. Тогда крестили в Днепре", - рассказал отец Феодорит.

Он уточнил, что крещение предполагает погружение в воду, которую освящают во время таинства. "Если нет возможности погружения, то обливают или хотя бы смачивают голову, например, когда крестят человека на больничной койке", - пояснил иеромонах.

Также он добавил, что в случае угрозы жизни и отсутствия рядом священника, крестить может и мирянин. "Если крестят умирающего, то рядом с ним может не оказаться священника, тогда крестит любой православный христианин. Он должен сказать: "Крещается раб Божий такой-то (такая-то), во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь". При этом желательно окропить, а если возможно – и погрузить в обычную воду, если нет святой. Однако также известно, что в пустынях крестили песком", - рассказал собеседник агентства.

Потом, если человек выживает, уже священник дополняет это другими молитвами и миропомазанием, добавил отец Феодорит.