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Ученый оценил вероятность развития супер-Эль-Ниньо в 2026 году - РИА Новости, 03.08.2026
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04:19 03.08.2026
Ученый оценил вероятность развития супер-Эль-Ниньо в 2026 году

Профессор Хамид: в 2026 году супер-Эль-Ниньо, вероятно, не будет

© AP Photo / Ivan ValenciaЗасуха на реке Амазонка в Колумбии
Засуха на реке Амазонка в Колумбии - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Ivan Valencia
Засуха на реке Амазонка в Колумбии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Саджи Хамид заявил, что Эль-Ниньо 2026 года, вероятно, не перерастет в супер-Эль-Ниньо.
  • Одной из важнейших характеристик супер-Эль-Ниньо является наличие необычно сильных осадков в наиболее восточной части Тихого океана, а также появление необычно теплой температуры поверхности моря в дальней восточной части тропического Тихого океана.
  • Для развития супер-Эль-Ниньо необходим положительный индоокеанский диполь, но в 2026 году нет признаков его развития.
ТОКИО, 3 авг - РИА Новости. Эль-Ниньо 2026 года, вероятно, не перерастет в супер-Эль-Ниньо, поскольку в этом году нет признаков развития положительного индоокеанского диполя, заявил РИА Новости профессор отделения компьютерных наук и инженерии Университета Айдзу Саджи Хамид.
"Было бы уместно назвать его сильным Эль-Ниньо… Я провел быстрый анализ доступных данных за 2026 год и достаточно уверен в своем мнении, что Эль-Ниньо 2026 года не перерастет в супер-Эль-Ниньо", - сказал ученый.
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Эль-Ниньо - это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. При этом резкая смена температурного режима запускает цепочку климатических сдвигов по всей планете: одни регионы страдают от засухи, а другие - от наводнений.
"Супер-Эль-Ниньо - это не просто очень сильное Эль-Ниньо. У супер-Эль-Ниньо есть ряд характеристик, которые не проявляются у сильных или очень сильных Эль-Ниньо", - пояснил Хамид.
Одной из важнейших характеристик супер-Эль-Ниньо, по словам профессора, является наличие необычно сильных осадков в наиболее восточной части Тихого океана.
"Это вызывает необычные наводнения от Перу до Калифорнии - в регионах, где обычно не бывает хороших дождей", - отметил он.
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Хамид также указал, что сильные или очень сильные Эль-Ниньо в прессе иногда получают громкие обозначения, например, "Годзилла-Эль-Ниньо", однако такие формулировки не означают, что речь идет именно о супер-Эль-Ниньо.
Еще одним отличительным признаком супер-Эль-Ниньо, по словам профессора, является появление необычно теплой температуры поверхности моря в дальней восточной части тропического Тихого океана. В качестве примеров супер-Эль-Ниньо современного периода наблюдений он назвал события 1972, 1982 и 1997 годов.
Отдельно Хамид указал на роль положительного индоокеанского диполя - колебаний температуры поверхности воды в разных частях Индийского океана, - без которого Эль-Ниньо не развивается в супер-Эль-Ниньо.
"В этом году нет признаков развития положительного индоокеанского диполя. Поэтому я не предвижу развития супер-Эль-Ниньо в 2026 году, несмотря на ажиотаж, возникший в научных и популярных СМИ за последние несколько месяцев", - заключил эксперт.
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