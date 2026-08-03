Ученый оценил вероятность развития супер-Эль-Ниньо в 2026 году

Краткий пересказ от РИА ИИ Профессор Саджи Хамид заявил, что Эль-Ниньо 2026 года, вероятно, не перерастет в супер-Эль-Ниньо.

Одной из важнейших характеристик супер-Эль-Ниньо является наличие необычно сильных осадков в наиболее восточной части Тихого океана, а также появление необычно теплой температуры поверхности моря в дальней восточной части тропического Тихого океана.

Для развития супер-Эль-Ниньо необходим положительный индоокеанский диполь, но в 2026 году нет признаков его развития.

ТОКИО, 3 авг - РИА Новости. Эль-Ниньо 2026 года, вероятно, не перерастет в супер-Эль-Ниньо, поскольку в этом году нет признаков развития положительного индоокеанского диполя, заявил РИА Новости профессор отделения компьютерных наук и инженерии Университета Айдзу Саджи Хамид.

"Было бы уместно назвать его сильным Эль-Ниньо… Я провел быстрый анализ доступных данных за 2026 год и достаточно уверен в своем мнении, что Эль-Ниньо 2026 года не перерастет в супер-Эль-Ниньо", - сказал ученый.

Эль-Ниньо - это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. При этом резкая смена температурного режима запускает цепочку климатических сдвигов по всей планете: одни регионы страдают от засухи, а другие - от наводнений.

"Супер-Эль-Ниньо - это не просто очень сильное Эль-Ниньо. У супер-Эль-Ниньо есть ряд характеристик, которые не проявляются у сильных или очень сильных Эль-Ниньо", - пояснил Хамид.

Одной из важнейших характеристик супер-Эль-Ниньо, по словам профессора, является наличие необычно сильных осадков в наиболее восточной части Тихого океана.

"Это вызывает необычные наводнения от Перу до Калифорнии - в регионах, где обычно не бывает хороших дождей", - отметил он.

Хамид также указал, что сильные или очень сильные Эль-Ниньо в прессе иногда получают громкие обозначения, например, "Годзилла-Эль-Ниньо", однако такие формулировки не означают, что речь идет именно о супер-Эль-Ниньо.

Еще одним отличительным признаком супер-Эль-Ниньо, по словам профессора, является появление необычно теплой температуры поверхности моря в дальней восточной части тропического Тихого океана. В качестве примеров супер-Эль-Ниньо современного периода наблюдений он назвал события 1972, 1982 и 1997 годов.

Отдельно Хамид указал на роль положительного индоокеанского диполя - колебаний температуры поверхности воды в разных частях Индийского океана, - без которого Эль-Ниньо не развивается в супер-Эль-Ниньо.