В порту Николаева уничтожили сухогруз, осуществлявший доставку для ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы РФ поразили беспилотниками сухогруз в порту Николаева.
- Сухогруз осуществлял доставку грузов для ВСУ.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ поразили беспилотниками в порту Николаева сухогруз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ, сообщило в понедельник Минобороны России.
"В результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражен в порту Николаев сухогруз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18