Рейтинг@Mail.ru
Котюков доложил Путину о ходе строительства метро в Красноярске - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 03.08.2026
Котюков доложил Путину о ходе строительства метро в Красноярске

Котюков: строительство красноярского метро завершено на 33%

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Красноярского края Михаил Котюков
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Красноярского края Михаил Котюков - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Красноярского края Михаил Котюков
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Красноярского края Михаил Котюков доложил Владимиру Путину, что работы на красноярском метро завершены на 33%.
  • Проектная документация по строительству метро разработана полностью, получено заключение государственной экспертизы.
  • За последние полтора года в Красноярске сделано больше, чем за предыдущие 30 лет: проложено более 10 километров подземных тоннелей.
КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. Работы на красноярском метро завершены на 33%, доложил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Глава государства в понедельник прилетел в Красноярск. Президент выступил на церемонии закрытия финала всероссийского конкурса "Большая перемена", который проходит на площадке кампуса Сибирского федерального университета, и пообщался с его финалистами.
«
"Ведется строительство первого этапа нашего метро при вашей поддержке. Там есть определенные сложности, но на сегодня, что очень важно, проектная документация разработана полностью. Заключение государственной экспертизы мы получили, 33% готовности", - сказал Котюков в ходе встречи с президентом.
Сейчас проводится процедура уточнения этих расчетов, первый этап заключения экспертизы получен, добавил губернатор.
"Я могу сказать, Владимир Владимирович, мы сегодня уже сделали за последние полтора буквально года больше, чем за 30 лет до этого было сделано в Красноярске. То есть проект начинался в незапамятные времена, что называется, но сегодня уже больше 10 километров подземных тоннелей", - сказал Котюков президенту.
Путин сыграл в футбол с ведущим в финале Большой перемены - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Путин вернул два футбольных паса на финале "Большой перемены" в Красноярске
Вчера, 16:29
 
КрасноярскРоссияКрасноярский крайМихаил КотюковВладимир ПутинСибирский федеральный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала