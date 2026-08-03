Главы Крыма и Севастополя сообщили о снижении стоимости бензина

Краткий пересказ от РИА ИИ Стоимость бензина марки АИ-92 на АЗС Крыма со вторника не будет превышать 100 рублей за литр.

Планируется снижение стоимости бензина АИ-95 и дизельного топлива до середины августа.

Региональные меры поддержки предоставлены основным сетевым операторам топливного рынка полуострова.

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Стоимость бензина марки АИ-92 со вторника на АЗС Крыма не будет превышать 100 рублей за литр, в дальнейшем планируется снижение стоимости других видов топлива, сообщили глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Глава Крыма и губернатор Севастополя одновременно опубликовали в своих каналах сообщения о ситуации на рынке топлива на полуострове, где сообщили о снижении цен.

"Совместно с губернатором города Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым приняли ряд решений о предоставлении региональных мер поддержки основным сетевым операторам топливного рынка полуострова. Благодаря этому с завтрашнего дня на АЗС компаний ТЭС и АТАН (крупнейшие сети АЗС на полуострове – ред.) стоимость бензина марки АИ-92 будет не выше 100 рублей за литр", - написал Аксенов в своем канале на платформе "Макс"

Губернатор Севастополя в своем канале также отметил, что к середине августа планируется понизить стоимость бензина АИ-95 и дизельного топлива, их стоимость также не должна превышать 100 рублей за литр.

"Следующий шаг - до середины августа привести к этому же порогу и другие непремиальные виды топлива (АИ-95 и ДТ), когда будут реализованы федеральные решения по стоимости топлива на полуострове" , - написал в своем канале Развожаев.