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Главы Крыма и Севастополя сообщили о снижении стоимости бензина - РИА Новости, 03.08.2026
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21:24 03.08.2026

Главы Крыма и Севастополя сообщили о снижении стоимости бензина

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗаправка бензином автомобиля на автозаправочной станции
Заправка бензином автомобиля на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Заправка бензином автомобиля на автозаправочной станции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стоимость бензина марки АИ-92 на АЗС Крыма со вторника не будет превышать 100 рублей за литр.
  • Планируется снижение стоимости бензина АИ-95 и дизельного топлива до середины августа.
  • Региональные меры поддержки предоставлены основным сетевым операторам топливного рынка полуострова.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Стоимость бензина марки АИ-92 со вторника на АЗС Крыма не будет превышать 100 рублей за литр, в дальнейшем планируется снижение стоимости других видов топлива, сообщили глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Глава Крыма и губернатор Севастополя одновременно опубликовали в своих каналах сообщения о ситуации на рынке топлива на полуострове, где сообщили о снижении цен.
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"Совместно с губернатором города Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым приняли ряд решений о предоставлении региональных мер поддержки основным сетевым операторам топливного рынка полуострова. Благодаря этому с завтрашнего дня на АЗС компаний ТЭС и АТАН (крупнейшие сети АЗС на полуострове – ред.) стоимость бензина марки АИ-92 будет не выше 100 рублей за литр", - написал Аксенов в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор Севастополя в своем канале также отметил, что к середине августа планируется понизить стоимость бензина АИ-95 и дизельного топлива, их стоимость также не должна превышать 100 рублей за литр.
"Следующий шаг - до середины августа привести к этому же порогу и другие непремиальные виды топлива (АИ-95 и ДТ), когда будут реализованы федеральные решения по стоимости топлива на полуострове" , - написал в своем канале Развожаев.
Учитывая общие логистические цепочки, ведется системная работа с руководством республики Крым по стабилизации цен на топливном рынке, добавил он.
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Республика КрымСевастопольСергей Аксенов (политик)Михаил РазвожаевАИ-92АИ-95
 
 
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