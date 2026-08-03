Вспышка инфекции со взрывной диареей может распространиться за пределы США

Краткий пересказ от РИА ИИ Циклоспороз, вызывающий взрывную диарею, может распространиться за пределы США, сообщил доктор Тэйлор Уоллес.

Основную обеспокоенность вызывают загрязненные продукты питания, а не передача между людьми, путешествующими за границу.

ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. После вспышки в США циклоспороз, вызывающий взрывную диарею, может распространится за пределы страны, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Think Healthy Group, приглашенный доцент школы нутрицологии университета Тафтса доктор Тэйлор Уоллес.

"Случаи заболевания могут возникать и за пределами США", — сказал он.

Ученый подчеркнул, что основную обеспокоенность в этом вопросе вызывают загрязненные продукты питания. Ученый обратил внимание на информацию медицинских властей в Соединенных Штатах о том, что опасные товары продавали и в Мексике

"Вопрос о том, могут ли быть затронуты другие страны, зависит от географии поставок салата, ставшего причиной вспышки. Расследование на этот счет продолжается", — добавил собеседник агентства.

Уоллес уточнил, что заражение паразитом происходит не напрямую от человека к человеку, поскольку после размножения в кишечнике одного им нужно пройти многодневную стадию развития вне организма.

« "Следовательно, зараженный путешественник, как правило, не может передать инфекцию при обычных контактах. Случаи заболевания за рубежом, связанные с данной вспышкой, вероятней всего, будут обусловлены употреблением в пищу той же загрязненной продукции или другой, подвергшейся воздействию того же источника загрязнения", — сказал эксперт.

Ранее CDC сообщал о 6,7 тысячи подтвержденных заражений паразитом в США с мая 2026 года. Еще 11,5 тысяч случаев признаны требующими дополнительной проверки.