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Спецоперация, 3 августа: ВС России освободили два населенных пункта - РИА Новости, 03.08.2026
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17:44 03.08.2026

Спецоперация, 3 августа: ВС России освободили два населенных пункта

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российские войска освободили Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области, уничтожили до 1295 военнослужащих ВСУ и 11 бронемашин на различных направлениях спецоперации за сутки, следует из официальной сводки Минобороны РФ.
ВС РФ нанесли поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, местам производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе.
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Также средствами противовоздушной обороны были сбиты семь управляемых авиационных бомб, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 651 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Кроме того, силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

Трагедия в Архипо-Осиповке

В понедельник утром губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике погибли шесть человек, среди них трое детей. Число пострадавших достигло 40 человек.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в беседе с РИА Новости атаку ВСУ на Архипо-Осиповку, заявила, что спонсорами терроризма являются натовские страны.
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Удары на воде

Вооруженные Силы РФ продолжили наносить удары по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
В результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены два сухогруза, осуществлявших разгрузку военных грузов в порту Николаева, а также два сухогруза, перевозивших грузы военного назначения в акватории Черного моря.
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