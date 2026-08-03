Спецоперация, 3 августа: ВС России освободили два населенных пункта

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российские войска освободили Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области, уничтожили до 1295 военнослужащих ВСУ и 11 бронемашин на различных направлениях спецоперации за сутки, следует из официальной сводки Минобороны РФ.

ВС РФ нанесли поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ , местам производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе.

Также средствами противовоздушной обороны были сбиты семь управляемых авиационных бомб, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 651 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Кроме того, силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

Трагедия в Архипо-Осиповке

В понедельник утром губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике погибли шесть человек, среди них трое детей. Число пострадавших достигло 40 человек.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в беседе с РИА Новости атаку ВСУ на Архипо-Осиповку, заявила, что спонсорами терроризма являются натовские страны.

Удары на воде

Вооруженные Силы РФ продолжили наносить удары по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ.