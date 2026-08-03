Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты беспилотных систем 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Север» уничтожили в июле более 20 единиц техники ВСУ в Харьковской области.
- Уничтожены средства доставки и склады боекомплекта, включая более пяти единиц НРТК, более десяти квадроциклов и багги, более пяти автомобилей.
- Под контроль взяты пути снабжения противника в зоне ответственности дивизии, что затрудняет обеспечение подразделений ВСУ.
БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем 71-й гвардейской мотострелковой дивизии российской группировки "Север" уничтожили в июле более 20 единиц техники ВСУ, участвовавшей в материальном обеспечении подразделений в Харьковской области, рассказал командир с позывным Сват.
"Расчеты подразделений беспилотных систем 71-й гвардейской мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск "Север" нарушили логистику ВСУ, уничтожив средства доставки и склады боекомплекта, в июле удалось уничтожить более пять единиц НРТК, более десяти квадроциклов и багги, более пяти автомобилей, а также склады хранения МТО противника", - сообщил командир подразделения БПС.
Он отметил, что роботизированные комплексы, которые ВСУ используют для доставки боеприпасов и продовольствия на передовую, а также обычный автотранспорт тщательно отслеживаются расчетами БПЛА и ликвидируются. Благодаря слаженной работе разведки и ударных дронов противнику с каждым днем все сложнее обеспечивать свои подразделения, что позволяет штурмовым группам развивать успех при освобождении населенных пунктов.
Сват добавил, что под контроль взяты пути снабжения противника в зоне ответственности дивизии. По его словам, уничтожение складов с боекомплектом и материальным имуществом, а также ликвидация средств доставки являются важным элементом вооруженной борьбы.
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