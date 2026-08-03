Расчеты БПЛА за июль уничтожили более 20 единиц техники ВСУ под Харьковом

БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем 71-й гвардейской мотострелковой дивизии российской группировки "Север" уничтожили в июле более 20 единиц техники ВСУ, участвовавшей в материальном обеспечении подразделений в Харьковской области, рассказал командир с позывным Сват.

Он отметил, что роботизированные комплексы, которые ВСУ используют для доставки боеприпасов и продовольствия на передовую, а также обычный автотранспорт тщательно отслеживаются расчетами БПЛА и ликвидируются. Благодаря слаженной работе разведки и ударных дронов противнику с каждым днем все сложнее обеспечивать свои подразделения, что позволяет штурмовым группам развивать успех при освобождении населенных пунктов.