Источник сообщил о колоссальных потерях ВСУ в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ несут колоссальные потери пехоты в Сумской области.

Они пытаются восполнить их, привлекая силы из подразделений тактической авиации.

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. ВСУ несут значительные потери в Сумской области, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.

"На фоне колоссальных потерь на Сумском направлении противник пытается остановить продвижение наших войск за счет группы "Ф" 1-го отряда 144-го центра ССО и подразделения 3-го отдельного полка специального назначения ВСУ", — рассказал источник.

Он подчеркнул, что в этих подразделениях уже есть убитые и раненые после боев в районе Кондратовки.

« "Восполнение потерь в боевых группах на передовых позициях ВСУ также осуществляется за счет военнослужащих 114-й бригады тактической авиации, которых массово прикомандировывают к пехотным подразделениям", — добавил собеседник агентства.

Кроме того, по данным источника, в Рыжевке, Писаревке, Марьино, Хотени, а также в окрестностях этих населенных пунктов и лесных массивах южнее Иволжанского не ослабевают стрелковые бои.

Как подчеркивал Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской областью.