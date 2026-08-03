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Источник сообщил о колоссальных потерях ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 03.08.2026
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06:38 03.08.2026 (обновлено: 16:14 03.08.2026)
Источник сообщил о колоссальных потерях ВСУ в Сумской области

ВСУ восполняют потери пехоты под Сумами за счет служащих тактической авиации

© REUTERS / Anatolii StepanovУкраинские военные готовятся эвакуировать раненого
Украинские военные готовятся эвакуировать раненого - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© REUTERS / Anatolii Stepanov
Украинские военные готовятся эвакуировать раненого. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ несут колоссальные потери пехоты в Сумской области.
  • Они пытаются восполнить их, привлекая силы из подразделений тактической авиации.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. ВСУ несут значительные потери в Сумской области, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
"На фоне колоссальных потерь на Сумском направлении противник пытается остановить продвижение наших войск за счет группы "Ф" 1-го отряда 144-го центра ССО и подразделения 3-го отдельного полка специального назначения ВСУ", — рассказал источник.
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Он подчеркнул, что в этих подразделениях уже есть убитые и раненые после боев в районе Кондратовки.
«

"Восполнение потерь в боевых группах на передовых позициях ВСУ также осуществляется за счет военнослужащих 114-й бригады тактической авиации, которых массово прикомандировывают к пехотным подразделениям", — добавил собеседник агентства.

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Кроме того, по данным источника, в Рыжевке, Писаревке, Марьино, Хотени, а также в окрестностях этих населенных пунктов и лесных массивах южнее Иволжанского не ослабевают стрелковые бои.
Как подчеркивал Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской областью.
В этом регионе действует группировка "Север". За минувшие сутки противник потерял в зоне ее ответственности более 240 военнослужащих, боевую бронированную машину, 18 автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы.
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