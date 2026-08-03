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Боец раскрыл, как российские военные обманули ВСУ при взятии Любицкого - РИА Новости, 03.08.2026
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06:02 03.08.2026 (обновлено: 06:53 03.08.2026)
Боец раскрыл, как российские военные обманули ВСУ при взятии Любицкого

Бойцы "Востока" заходили в тыл ВСУ при освобождении Любицкого

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннослужащий 1430-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии на боевой позиции Запорожского направления в зоне СВО
Военнослужащий 1430-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии на боевой позиции Запорожского направления в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнослужащий 1430-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии на боевой позиции Запорожского направления в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие группировки войск «Восток» применяли тактику обхода позиций ВСУ с тыла малыми штурмовыми группами при освобождении населенного пункта Любицкое в Запорожской области.
  • Штурмовым подразделениям пришлось форсировать реку Верхняя Терса и преодолевать заболоченные участки местности.
  • Украинские военнослужащие оказывали сопротивление, используя бетонные укрепления, но российским подразделениям удалось выполнить поставленную задачу.
ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" во время освобождения населенного пункта Любицкое в Запорожской области применяли тактику обхода позиций ВСУ с тыла малыми штурмовыми группами, рассказал РИА Новости командир отделения с позывным Асей.
"Максимально действовали малыми группами. Пока одна группа вела бой и сковывала противника, другая обходила его с фланга или заходила в тыл через поля. Старались максимально обмануть противника, отвлечь его внимание и обеспечить продвижение наших штурмовых подразделений", - рассказал РИА Новости Асей.
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Командир отделения также сообщил, что в ходе освобождения Любицкого штурмовым подразделениям пришлось форсировать реку Верхняя Терса и преодолевать заболоченные участки местности.
"При заходе в населенный пункт мы преодолели реку Верхняя Терса и сырые участки местности. Из-за этого одежда и снаряжение намокали и становились тяжелее. После переправы получили задачу занять господствующую высоту", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, украинские военнослужащие оказывали сопротивление, используя в том числе заранее подготовленные бетонные укрепления, однако российским подразделениям удалось выполнить поставленную задачу.
Минобороны России 1 августа сообщало об освобождении населенного пункта Любицкое в Запорожской области силами группировки войск "Восток".
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