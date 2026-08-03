Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие группировки войск «Восток» применяли тактику обхода позиций ВСУ с тыла малыми штурмовыми группами при освобождении населенного пункта Любицкое в Запорожской области.
- Штурмовым подразделениям пришлось форсировать реку Верхняя Терса и преодолевать заболоченные участки местности.
- Украинские военнослужащие оказывали сопротивление, используя бетонные укрепления, но российским подразделениям удалось выполнить поставленную задачу.
ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" во время освобождения населенного пункта Любицкое в Запорожской области применяли тактику обхода позиций ВСУ с тыла малыми штурмовыми группами, рассказал РИА Новости командир отделения с позывным Асей.
"Максимально действовали малыми группами. Пока одна группа вела бой и сковывала противника, другая обходила его с фланга или заходила в тыл через поля. Старались максимально обмануть противника, отвлечь его внимание и обеспечить продвижение наших штурмовых подразделений", - рассказал РИА Новости Асей.
Командир отделения также сообщил, что в ходе освобождения Любицкого штурмовым подразделениям пришлось форсировать реку Верхняя Терса и преодолевать заболоченные участки местности.
"При заходе в населенный пункт мы преодолели реку Верхняя Терса и сырые участки местности. Из-за этого одежда и снаряжение намокали и становились тяжелее. После переправы получили задачу занять господствующую высоту", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, украинские военнослужащие оказывали сопротивление, используя в том числе заранее подготовленные бетонные укрепления, однако российским подразделениям удалось выполнить поставленную задачу.
Минобороны России 1 августа сообщало об освобождении населенного пункта Любицкое в Запорожской области силами группировки войск "Восток".
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