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Глава Красноярского края рассказал Путину о подготовке специалистов СПО - РИА Новости, 03.08.2026
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18:19 03.08.2026
Глава Красноярского края рассказал Путину о подготовке специалистов СПО

Котюков рассказал Путину о подготовке специалистов по проекту "Профессионалитет"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Красноярского края Михаил Котюков во время встречи в Красноярске
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Красноярского края Михаил Котюков во время встречи в Красноярске - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Красноярского края Михаил Котюков во время встречи в Красноярске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Красноярского края Михаил Котюков рассказал Владимиру Путину о подготовке специалистов в рамках федерального проекта "Профессионалитет".
  • В 2026 году 130 краевых предприятий включились в работу по проекту, подготовлено 93 образовательные программы, в которых участвуют почти 13 тысяч студентов.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков рассказал президенту РФ Владимиру Путину о подготовке специалистов в рамках федерального проекта "Профессионалитет".
Глава государства в понедельник прилетел в Красноярск. Президент выступил на церемонии закрытия финала всероссийского конкурса "Большая перемена", который проходит на площадке кампуса Сибирского федерального университета, и пообщался с его финалистами.
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Котюков доложил Путину в ходе встречи, что положительный эффект для решения практических задач дал федеральный проект "Профессионалитет", то есть краевые техникумы и колледжи. По словам губернатора, если изначально формировались два-три кластера по ключевым направлениям - нефтегазовое, машиностроение, горная добыча и так далее - то в 2025 году было принято решение распространить проект на все краевые техникумы колледжа.
"Мы уже не просили федеральной поддержки, здесь действуем самостоятельно, привлекли наших партнеров и работодателей. Могу сказать, что в 2026 году уже 130 краевых предприятий включились в эту работу. У нас 24 кластера, 93 образовательные программы подготовлено, и почти 13 тысяч студентов среднего образования в этих программах участвуют", - рассказал Котюков президенту.
"Для себя готовите?" - уточнил Путин.
"Абсолютно, для себя", - подтвердил губернатор.
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Красноярский крайРоссияКрасноярскВладимир ПутинМихаил Котюков
 
 
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