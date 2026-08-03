Глава Красноярского края рассказал Путину о подготовке специалистов СПО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Красноярского края Михаил Котюков рассказал Владимиру Путину о подготовке специалистов в рамках федерального проекта "Профессионалитет".
- В 2026 году 130 краевых предприятий включились в работу по проекту, подготовлено 93 образовательные программы, в которых участвуют почти 13 тысяч студентов.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков рассказал президенту РФ Владимиру Путину о подготовке специалистов в рамках федерального проекта "Профессионалитет".
Глава государства в понедельник прилетел в Красноярск. Президент выступил на церемонии закрытия финала всероссийского конкурса "Большая перемена", который проходит на площадке кампуса Сибирского федерального университета, и пообщался с его финалистами.
Котюков доложил Путину в ходе встречи, что положительный эффект для решения практических задач дал федеральный проект "Профессионалитет", то есть краевые техникумы и колледжи. По словам губернатора, если изначально формировались два-три кластера по ключевым направлениям - нефтегазовое, машиностроение, горная добыча и так далее - то в 2025 году было принято решение распространить проект на все краевые техникумы колледжа.
"Мы уже не просили федеральной поддержки, здесь действуем самостоятельно, привлекли наших партнеров и работодателей. Могу сказать, что в 2026 году уже 130 краевых предприятий включились в эту работу. У нас 24 кластера, 93 образовательные программы подготовлено, и почти 13 тысяч студентов среднего образования в этих программах участвуют", - рассказал Котюков президенту.
"Для себя готовите?" - уточнил Путин.
"Абсолютно, для себя", - подтвердил губернатор.