Глава Красноярского края рассказал Путину о подготовке специалистов СПО

Котюков доложил Путину в ходе встречи, что положительный эффект для решения практических задач дал федеральный проект "Профессионалитет", то есть краевые техникумы и колледжи. По словам губернатора, если изначально формировались два-три кластера по ключевым направлениям - нефтегазовое, машиностроение, горная добыча и так далее - то в 2025 году было принято решение распространить проект на все краевые техникумы колледжа.

"Мы уже не просили федеральной поддержки, здесь действуем самостоятельно, привлекли наших партнеров и работодателей. Могу сказать, что в 2026 году уже 130 краевых предприятий включились в эту работу. У нас 24 кластера, 93 образовательные программы подготовлено, и почти 13 тысяч студентов среднего образования в этих программах участвуют", - рассказал Котюков президенту.