На Украине спасатели давали взятки для командировок во Францию

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Украинские спасатели давали взятки в размере более 5 тысяч долларов, чтобы отправиться в командировку во Францию для оказания помощи на фоне масштабных лесных пожаров в республике, сообщили РИА Новости в силовых структурах.