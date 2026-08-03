На Украине спасатели давали взятки для командировок во Францию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские спасатели давали взятки в размере более 5 тысяч долларов, чтобы отправиться в командировку во Францию.
- Некоторые спасатели после командировки во Францию не намерены возвращаться на Украину.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Украинские спасатели давали взятки в размере более 5 тысяч долларов, чтобы отправиться в командировку во Францию для оказания помощи на фоне масштабных лесных пожаров в республике, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Сотрудники украинского ГСЧС прибыли во Францию, чтобы помочь в борьбе с масштабными лесными пожарами. По предварительной информации, сумма взятки за эту командировку превышала 5 тысяч долларов", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что некоторые спасатели после командировки не намерены возвращаться на Украину.