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На Украине спасатели давали взятки для командировок во Францию - РИА Новости, 03.08.2026
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20:17 03.08.2026 (обновлено: 21:22 03.08.2026)
На Украине спасатели давали взятки для командировок во Францию

Украинские спасатели давали взятки, чтобы отправиться в командировку во Францию

© REUTERS / Florion GogaЛиквидация лесного пожара в департаменте Жиронда во Франции
Ликвидация лесного пожара в департаменте Жиронда во Франции - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© REUTERS / Florion Goga
Ликвидация лесного пожара в департаменте Жиронда во Франции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские спасатели давали взятки в размере более 5 тысяч долларов, чтобы отправиться в командировку во Францию.
  • Некоторые спасатели после командировки во Францию не намерены возвращаться на Украину.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Украинские спасатели давали взятки в размере более 5 тысяч долларов, чтобы отправиться в командировку во Францию для оказания помощи на фоне масштабных лесных пожаров в республике, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Сотрудники украинского ГСЧС прибыли во Францию, чтобы помочь в борьбе с масштабными лесными пожарами. По предварительной информации, сумма взятки за эту командировку превышала 5 тысяч долларов", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что некоторые спасатели после командировки не намерены возвращаться на Украину.
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