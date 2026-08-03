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В Совфеде прокомментировали признание Меркель в фиктивности "Минска-2" - РИА Новости, 03.08.2026
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16:02 03.08.2026
В Совфеде прокомментировали признание Меркель в фиктивности "Минска-2"

Перминова: признание Меркель в фиктивности "Минска-2" не было неожиданным

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкЕлена Перминова
Елена Перминова - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Елена Перминова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что минские соглашения нужны были для того, чтобы обмануть Россию и снабдить Украину оружием.
  • Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Елена Перминова считает, что признание Меркель подтвердило лживость европейской политики.
  • Перминова подчеркнула, что решение президента России о начале СВО было единственно верным шагом.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Признание бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в фиктивности минских соглашений не стало неожиданностью, а лишь подтвердило лживость европейской политики, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Елена Перминова.
Ранее известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в интервью РИА Новости рассказали, что Меркель призналась, что минские соглашения нужны были лишь для того, чтобы обмануть Россию и снабдить Украину оружием.
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"Ничего удивительного и нового Меркель не сказала: ее слова стали просто еще одним подтверждением того, насколько лживым и гнилым оказалось "европейское яблочко", - сказала Перминова в беседе с "Лентой.ру".
Сенатор отметила, что Меркель подтвердила, что единственной целью переговоров по минским соглашениям было усыпить бдительность России, выиграть время и накачать Украину оружием.
Перминова подчеркнула, что восемь лет западные лидеры лицемерно изображали миротворцев, пока в Донбассе гибли люди, а у границ России готовился плацдарм для нападения.
Сенатор добавила, что признание Меркель - лучший ответ тем, кто до сих пор рассуждает о "договороспособности" европейских бюрократов.
"Главный вывод один: решение нашего президента о начале СВО было единственно верным шагом. Мы защищаем свой суверенитет и своих людей, не дав врагу нанести удар в спину. Бог и правда с нами, а значит, победа будет за нами", - заключила Перминова.
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Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в столице Белоруссии. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года.
Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения.
После начала СВО бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали минские договоренности всерьез, не собирались требовать от украинских властей их выполнения и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время, чтобы Киев нарастил силы и подготовился к конфликту с Россией.
Президент России Владимир Путин позднее неоднократно подчеркивал, что Россия была вынуждена встать на защиту людей Донбасса и начать специальную военную операцию, когда Запад отказался от минских соглашений.
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