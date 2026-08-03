Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что минские соглашения нужны были для того, чтобы обмануть Россию и снабдить Украину оружием.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Елена Перминова считает, что признание Меркель подтвердило лживость европейской политики.

Перминова подчеркнула, что решение президента России о начале СВО было единственно верным шагом.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Признание бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в фиктивности минских соглашений не стало неожиданностью, а лишь подтвердило лживость европейской политики, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Елена Перминова.

Ранее известные пранкеры Вован ( Владимир Кузнецов ) и Лексус ( Алексей Столяров ) в интервью РИА Новости рассказали, что Меркель призналась, что минские соглашения нужны были лишь для того, чтобы обмануть Россию и снабдить Украину оружием.

"Ничего удивительного и нового Меркель не сказала: ее слова стали просто еще одним подтверждением того, насколько лживым и гнилым оказалось "европейское яблочко", - сказала Перминова в беседе с " Лентой.ру ".

Сенатор отметила, что Меркель подтвердила, что единственной целью переговоров по минским соглашениям было усыпить бдительность России, выиграть время и накачать Украину оружием.

Перминова подчеркнула, что восемь лет западные лидеры лицемерно изображали миротворцев, пока в Донбассе гибли люди, а у границ России готовился плацдарм для нападения.

Сенатор добавила, что признание Меркель - лучший ответ тем, кто до сих пор рассуждает о "договороспособности" европейских бюрократов.

"Главный вывод один: решение нашего президента о начале СВО было единственно верным шагом. Мы защищаем свой суверенитет и своих людей, не дав врагу нанести удар в спину. Бог и правда с нами, а значит, победа будет за нами", - заключила Перминова.

Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в столице Белоруссии. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года.

Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения.

После начала СВО бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали минские договоренности всерьез, не собирались требовать от украинских властей их выполнения и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время, чтобы Киев нарастил силы и подготовился к конфликту с Россией.