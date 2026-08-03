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Оформление статуса нуждающегося в соцобслуживании упростили в Подмосковье - РИА Новости, 03.08.2026
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Новости Подмосковья
 
16:12 03.08.2026
Оформление статуса нуждающегося в соцобслуживании упростили в Подмосковье

В Подмосковье упростили получение статуса нуждающегося в соцобслуживании

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМФЦ
МФЦ - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. В Подмосковье в онлайн-услугу по признанию нуждающимися в соцобслуживании добавили умные сервисы, которые упрощают процесс заполнения цифровой формы заявления, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"Новые сервисы значительно упрощают процесс заполнения электронной формы заявления, экономят время пользователей и минимизируют вероятность ошибок при подаче заявки, делая процесс получения статуса нуждающегося максимально прозрачным и удобным", – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Например, статус нуждающегося в соцобслуживании присваивают гражданам, которые не могут сами себя обслуживать и самостоятельно передвигаться, воспитывают ребенка с трудностями в социальной адаптации, остались без работы, средств к существованию или жилья.
Услуга доступна на регпортале Подмосковья в разделе "Поддержка" – "Доступная среда". Теперь при заполнении онлайн-формы умные сервисы автоматически проверяют наличие аналогичных, но еще нерассмотренных обращений, чтобы избежать повторной подачи. Также изучаются данные о подопечных для расчета дохода, полномочия представителя по доверенности, действующие льготы и выплаты.
Также сервис находит учетные записи совершеннолетних членов семьи на "Госуслугах" и отправляет им в личный кабинет уведомление о согласии на обработку персональных данных. Сведения о детях заполняются из профиля пользователя.
Кроме того, статус гражданина, нуждающегося в социальном обслуживании, присваивается в целях дальнейшего предоставления ему соцуслуг.
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