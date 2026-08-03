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Пострадавший при нападении мужчины в Солнечногорске получил порез локтя - РИА Новости, 03.08.2026
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12:07 03.08.2026
Пострадавший при нападении мужчины в Солнечногорске получил порез локтя

Пострадавший при нападении с ножом в Солнечногорске получил глубокий порез локтя

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа скорой помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Солнечногорске неизвестный напал на двоих мужчин, нанеся им ножевые ранения.
  • Один из пострадавших скончался на месте, второй получил ранения плеча и предплечья и был госпитализирован, а третий отказался от госпитализации после оказания первичной помощи.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мужчина, пострадавший при нападении неизвестного с ножом в Солнечногорске, получил обширную резаную рану локтевого сустава и после оказания ему первичной помощи врачами отказался от госпитализации, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации городского округа Солнечногорск.
По предварительным данным следствия, утром в понедельник на улице Староандреевской в Солнечногорске злоумышленник напал на двоих мужчин, нанеся им ножевые ранения. Подчеркивается, что один из пострадавших скончался на месте, второй госпитализирован в больницу с ранениями плеча и предплечья.
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"Осмотрен (пациент - ред.) в травмпункте, установлен диагноз - обширная резаная рана левого локтевого сустава, выполнена первичная хирургическая обработка, от госпитализации отказался", - рассказали в пресс-службе.
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