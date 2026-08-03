Пострадавший при нападении мужчины в Солнечногорске получил порез локтя

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мужчина, пострадавший при нападении неизвестного с ножом в Солнечногорске, получил обширную резаную рану локтевого сустава и после оказания ему первичной помощи врачами отказался от госпитализации, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации городского округа Солнечногорск.