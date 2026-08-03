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"Мощная фигура": Семин уверен, что Слуцкий найдет работу в России - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
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Футбол
 
11:21 03.08.2026 (обновлено: 11:29 03.08.2026)
"Мощная фигура": Семин уверен, что Слуцкий найдет работу в России

Семин прокомментировал будущее Слуцкого после ухода из "Шанхая"

© Фотография из соцсетейЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фотография из соцсетей
Леонид Слуцкий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-главный тренер сборной России Юрий Семин заявил, что Леонид Слуцкий является специалистом высокого уровня и будет интересен отечественным клубам.
  • Леонид Слуцкий объявил о своем уходе с поста главного тренера "Шанхай Шэньхуа" после поражения команды в матче 21-го тура чемпионата Китая.
  • Юрий Семин считает, что опыт Леонида Слуцкого может быть полезен российскому футболу.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости, Олег Богатов. Экс-главный тренер сборной России Юрий Семин заявил, что покидающий китайский клуб "Шанхай Шэньхуа" россиянин Леонид Слуцкий является специалистом высокого уровня и будет интересен различным отечественным клубам.
В воскресенье "Шанхай Шэньхуа" на выезде проиграл "Ляонин Тежэнь" со счетом 1:3 в матче 21-го тура чемпионата Китая, потерпев третье поражение подряд. После встречи Слуцкий объявил на пресс-конференции, что покидает пост главного тренера команды. Клуб с 19 очками занимает 13-е место в таблице. Перед началом сезона с "Шанхая" сняли 10 очков по итогам антикоррупционного расследования в китайском футболе.
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"Конечно, его опыт может быть полезен российскому футболу. Потому что тренеров такого уровня, как Леонид Слуцкий, у нас в чемпионате страны немного. Турнир только начался, и все тренеры команд должны быть при деле. А когда первенство будет в разгаре, то у кого-то, возможно, не получится добиться нужных результатов. Какие-то изменения ведь всегда происходят по ходу сезона", - сказал Семин.
"Слуцкий - это большая и мощная фигура, он многое знает в футболе. В России немало хороших команд, которые будут ему интересны", - подчеркнул собеседник агентства.
Слуцкий возглавлял "Шанхай Шэньхуа" с декабря 2023-го по август 2026 года. Под его руководством команда дважды завоевала Суперкубок Китая. В 2017 году он возглавлял английский "Халл Сити", в 2018-2019 годах тренировал нидерландский "Витесс", а в затем в 2020-2022 годах работал в казанском "Рубине". С 2009 по 2016 год специалист был главным тренером ЦСКА, а в 2015-2016 совмещал должность в команде с работой в сборной России.
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