"Мощная фигура": Семин уверен, что Слуцкий найдет работу в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-главный тренер сборной России Юрий Семин заявил, что Леонид Слуцкий является специалистом высокого уровня и будет интересен отечественным клубам.
- Леонид Слуцкий объявил о своем уходе с поста главного тренера "Шанхай Шэньхуа" после поражения команды в матче 21-го тура чемпионата Китая.
- Юрий Семин считает, что опыт Леонида Слуцкого может быть полезен российскому футболу.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости, Олег Богатов. Экс-главный тренер сборной России Юрий Семин заявил, что покидающий китайский клуб "Шанхай Шэньхуа" россиянин Леонид Слуцкий является специалистом высокого уровня и будет интересен различным отечественным клубам.
В воскресенье "Шанхай Шэньхуа" на выезде проиграл "Ляонин Тежэнь" со счетом 1:3 в матче 21-го тура чемпионата Китая, потерпев третье поражение подряд. После встречи Слуцкий объявил на пресс-конференции, что покидает пост главного тренера команды. Клуб с 19 очками занимает 13-е место в таблице. Перед началом сезона с "Шанхая" сняли 10 очков по итогам антикоррупционного расследования в китайском футболе.
"Конечно, его опыт может быть полезен российскому футболу. Потому что тренеров такого уровня, как Леонид Слуцкий, у нас в чемпионате страны немного. Турнир только начался, и все тренеры команд должны быть при деле. А когда первенство будет в разгаре, то у кого-то, возможно, не получится добиться нужных результатов. Какие-то изменения ведь всегда происходят по ходу сезона", - сказал Семин.
"Слуцкий - это большая и мощная фигура, он многое знает в футболе. В России немало хороших команд, которые будут ему интересны", - подчеркнул собеседник агентства.
Слуцкий возглавлял "Шанхай Шэньхуа" с декабря 2023-го по август 2026 года. Под его руководством команда дважды завоевала Суперкубок Китая. В 2017 году он возглавлял английский "Халл Сити", в 2018-2019 годах тренировал нидерландский "Витесс", а в затем в 2020-2022 годах работал в казанском "Рубине". С 2009 по 2016 год специалист был главным тренером ЦСКА, а в 2015-2016 совмещал должность в команде с работой в сборной России.