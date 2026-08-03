"Мощная фигура": Семин уверен, что Слуцкий найдет работу в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-главный тренер сборной России Юрий Семин заявил, что Леонид Слуцкий является специалистом высокого уровня и будет интересен отечественным клубам.

Леонид Слуцкий объявил о своем уходе с поста главного тренера "Шанхай Шэньхуа" после поражения команды в матче 21-го тура чемпионата Китая.

Юрий Семин считает, что опыт Леонида Слуцкого может быть полезен российскому футболу.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости, Олег Богатов. Экс-главный тренер сборной России Юрий Семин заявил, что покидающий китайский клуб "Шанхай Шэньхуа" россиянин Леонид Слуцкий является специалистом высокого уровня и будет интересен различным отечественным клубам.

В воскресенье " Шанхай Шэньхуа " на выезде проиграл "Ляонин Тежэнь" со счетом 1:3 в матче 21-го тура чемпионата Китая, потерпев третье поражение подряд. После встречи Слуцкий объявил на пресс-конференции, что покидает пост главного тренера команды. Клуб с 19 очками занимает 13-е место в таблице. Перед началом сезона с "Шанхая" сняли 10 очков по итогам антикоррупционного расследования в китайском футболе.

"Конечно, его опыт может быть полезен российскому футболу. Потому что тренеров такого уровня, как Леонид Слуцкий, у нас в чемпионате страны немного. Турнир только начался, и все тренеры команд должны быть при деле. А когда первенство будет в разгаре, то у кого-то, возможно, не получится добиться нужных результатов. Какие-то изменения ведь всегда происходят по ходу сезона", - сказал Семин.

"Слуцкий - это большая и мощная фигура, он многое знает в футболе. В России немало хороших команд, которые будут ему интересны", - подчеркнул собеседник агентства.