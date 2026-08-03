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Один человек пострадал из-за атаки БПЛА на склад во Владимирской области - РИА Новости, 03.08.2026
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08:40 03.08.2026 (обновлено: 08:43 03.08.2026)
Один человек пострадал из-за атаки БПЛА на склад во Владимирской области

Авдеев: мужчина пострадал при атаке БПЛА на склад во Владимирской области

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки БПЛА на складской комплекс в Собинском округе Владимирской области пострадал молодой мужчина.
  • Повреждения мужчины, предварительно, оказались без серьезных последствий, его доставляют в БСМП.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Молодой мужчина пострадал в результате атаки БПЛА на складской комплекс в Собинском округе Владимирской области, его доставляют в больницу, сообщил губернатор Александр Авдеев.
«
"В результате атаки БПЛА на складской комплекс в Собинском округе пострадал молодой мужчина: повреждение в области головы. Сейчас его на скорой доставляют в БСМП", - написал Авдеев в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что повреждения, предварительно, оказались без серьезных последствий.
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