Россиянин Трофимов стал четвертым на ЧЕ в сольной произвольной программе

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский синхронист Захар Трофимов занял четвертое место в сольной произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

Результат Трофимова составил 201,8313 балла.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российский синхронист Захар Трофимов занял четвертое место в сольной произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

Результат Трофимова составил 201,8313 балла. Первое место занял представитель Великобритании Ранджуо Томблин, набравший 258,9188 балла. Вторым стал итальянец Филиппо Пелати (252,8713), третьим - испанец Хорди Касерес Иглесиас (229,2599).

Ранее Трофимов в паре с Алиной Румянцевой завоевал бронзовую медаль в технической программе микст-дуэтов, а также стал бронзовым призером в сольных соревнованиях.