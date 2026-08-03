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Российские синхронистки завоевали первое золото на ЧЕ в Париже - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
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18:00 03.08.2026 (обновлено: 19:23 03.08.2026)
Российские синхронистки завоевали первое золото на ЧЕ в Париже

Российские синхронистки выиграли произвольную программу на ЧЕ в Париже

© REUTERS / Gonzalo FuentesРоссийские синхронистки празднуют победу на чемпионате Европы в Париже
Российские синхронистки празднуют победу на чемпионате Европы в Париже - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Российские синхронистки празднуют победу на чемпионате Европы в Париже
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России по синхронному плаванию одержала победу в произвольной программе на чемпионате Европы, набрав 285,0346 балла.
  • Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа, российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Сборная России по синхронному плаванию одержала победу в произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта.
Ее представляют Кира Черезова, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник. Они набрали 285,0346 балла. Серебро завоевала сборная Испании (282,3541), бронзу — команда Италии (256,1558).
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Российские синхронистки во время выступления на чемпионате Европы в Париже

Российские синхронистки во время выступления на Чемпионате Европы в Париже

Российские синхронистки во время выступления на чемпионате Европы в Париже

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
1 из 2
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Российские синхронистки во время выступления на чемпионате Европы в Париже

Российские синхронистки во время выступления на Чемпионате Европы в Париже

Российские синхронистки во время выступления на чемпионате Европы в Париже

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
2 из 2

Российские синхронистки во время выступления на чемпионате Европы в Париже

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
1 из 2

Российские синхронистки во время выступления на чемпионате Европы в Париже

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
2 из 2
Эта золотая медаль стала первой для российских спортсменов на текущем европейском первенстве.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
Спорстменки сборной России по синхронному плаванию - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
Сборная России выиграла зачет юниорского ЧЕ по синхронному плаванию
4 июля, 20:43
 
ПарижСпортРоссияИспанияМайя ДорошкоСинхронное плавание
 
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