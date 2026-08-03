Российские синхронистки завоевали первое золото на ЧЕ в Париже

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная России по синхронному плаванию одержала победу в произвольной программе на чемпионате Европы, набрав 285,0346 балла.
- Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа, российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Сборная России по синхронному плаванию одержала победу в произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта.
Ее представляют Кира Черезова, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник. Они набрали 285,0346 балла. Серебро завоевала сборная Испании (282,3541), бронзу — команда Италии (256,1558).
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Российские синхронистки во время выступления на чемпионате Европы в Париже
Российские синхронистки во время выступления на чемпионате Европы в Париже
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
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© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Российские синхронистки во время выступления на чемпионате Европы в Париже
Российские синхронистки во время выступления на чемпионате Европы в Париже
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
2 из 2
Российские синхронистки во время выступления на чемпионате Европы в Париже
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
1 из 2
Российские синхронистки во время выступления на чемпионате Европы в Париже
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
2 из 2
Эта золотая медаль стала первой для российских спортсменов на текущем европейском первенстве.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.