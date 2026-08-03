Российские синхронистки празднуют победу на чемпионате Европы в Париже

Российские синхронистки празднуют победу на чемпионате Европы в Париже

© REUTERS / Gonzalo Fuentes Российские синхронистки празднуют победу на чемпионате Европы в Париже

Российские синхронистки завоевали первое золото на ЧЕ в Париже

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная России по синхронному плаванию одержала победу в произвольной программе на чемпионате Европы, набрав 285,0346 балла.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа, российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Сборная России по синхронному плаванию одержала победу в произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта.

Ее представляют Кира Черезова, Майя Дорошко , Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник. Они набрали 285,0346 балла. Серебро завоевала сборная Испании (282,3541), бронзу — команда Италии (256,1558).

© REUTERS / Gonzalo Fuentes Российские синхронистки во время выступления на чемпионате Европы в Париже Российские синхронистки во время выступления на чемпионате Европы в Париже © REUTERS / Gonzalo Fuentes 1 из 2 © REUTERS / Gonzalo Fuentes Российские синхронистки во время выступления на чемпионате Европы в Париже Российские синхронистки во время выступления на чемпионате Европы в Париже © REUTERS / Gonzalo Fuentes 2 из 2 Российские синхронистки во время выступления на чемпионате Европы в Париже © REUTERS / Gonzalo Fuentes 1 из 2 Российские синхронистки во время выступления на чемпионате Европы в Париже © REUTERS / Gonzalo Fuentes 2 из 2

Эта золотая медаль стала первой для российских спортсменов на текущем европейском первенстве.