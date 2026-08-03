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Швейцария поддерживает контакты с США и Ираном, сообщил МИД страны - РИА Новости, 03.08.2026
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16:48 03.08.2026 (обновлено: 16:58 03.08.2026)
Швейцария поддерживает контакты с США и Ираном, сообщил МИД страны

МИД Швейцарии: страна поддерживает контакты с США и Ираном

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Швейцарии и США
Флаги Швейцарии и США - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Швейцария поддерживает контакты с США и Ираном по вопросу возможных переговоров.
  • Официальный представитель МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что страна готова предоставить свои добрые услуги, если стороны выразят такое желание.
ЖЕНЕВА, 3 авг - РИА Новости. Швейцария поддерживает контакты с США и Ираном по вопросу возможных переговоров, сообщили РИА Новости в МИД конфедерации.
"Швейцария поддерживает контакты со всеми вовлеченными странами и готова предоставить свои добрые услуги, если стороны выразят такое желание", - ответил официальный представитель ведомства Пьер-Ален Эльчингер на вопрос, планирует ли конфедерация вновь провести переговоры на своей территории.
На вопрос о том, могут ли такие переговоры вновь пройти в Бюргенштоке или в Женеве, он сообщил, что МИД "не комментирует детали".
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании, контуры которой включают в себя открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе. Он заявил, что ожидает возобновления переговоров в понедельник во второй половине дня, однако не уточнил, кто примет в них участие.
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