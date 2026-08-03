Швейцария поддерживает контакты с США и Ираном, сообщил МИД страны

ЖЕНЕВА, 3 авг - РИА Новости. Швейцария поддерживает контакты с США и Ираном по вопросу возможных переговоров, сообщили РИА Новости в МИД конфедерации.

"Швейцария поддерживает контакты со всеми вовлеченными странами и готова предоставить свои добрые услуги, если стороны выразят такое желание", - ответил официальный представитель ведомства Пьер-Ален Эльчингер на вопрос, планирует ли конфедерация вновь провести переговоры на своей территории.