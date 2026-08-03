МИД Швеции вызвал временного поверенного в делах России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство иностранных дел Швеции вызвало временного поверенного в делах России.
- Поводом для вызова послужили события на Украине.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Швеции сообщило, что вызвало временного поверенного в делах России из-за событий вокруг Украины.
"Министерство иностранных дел 3 августа вызвало временного поверенного в делах России в Стокгольме", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Уточняется, что поводом послужили события на Украине.