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МИД Швеции вызвал временного поверенного в делах России - РИА Новости, 03.08.2026
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18:50 03.08.2026
МИД Швеции вызвал временного поверенного в делах России

МИД Швеции вызвал временного поверенного в делах РФ из-за событий вокруг Украины

CC BY-SA 2.0 / Tage Olsin / Здание Министерства иностранных дел Швеции
Здание Министерства иностранных дел Швеции - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
CC BY-SA 2.0 / Tage Olsin /
Здание Министерства иностранных дел Швеции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство иностранных дел Швеции вызвало временного поверенного в делах России.
  • Поводом для вызова послужили события на Украине.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Швеции сообщило, что вызвало временного поверенного в делах России из-за событий вокруг Украины.
"Министерство иностранных дел 3 августа вызвало временного поверенного в делах России в Стокгольме", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Уточняется, что поводом послужили события на Украине.
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