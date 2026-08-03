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Минпросвещения утвердило федеральный перечень школьных учебников - РИА Новости, 03.08.2026
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08:30 03.08.2026 (обновлено: 09:47 03.08.2026)
Минпросвещения утвердило федеральный перечень школьных учебников

Минпросвещения утвердило федеральный перечень учебников для школ

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпросвещения РФ утвердило федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в школах.
  • В федеральный перечень включены учебники по истории 32 регионов России, в частности Донбасса и Новороссии.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Минпросвещения РФ утвердило федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в школах, следует из приказа ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Утвердить федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность", - говорится в документе.
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Согласно документу, в федеральный перечень включены учебники по истории 32 регионов России, в частности Донбасса и Новороссии.
Ранее глава министерства просвещения Серей Кравцов сообщил, что школьники из воссоединенных регионов России с 1 сентября начнут изучать историю края без искажений по новым учебникам.
Кроме того, ведомство включило учебники "История нашего края. Донбасс и Новороссия" для 5-х и 6-7-х классов в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в российских школах.
В перечень также вошли учебники по остальным предметам, в том числе обязательным, среди которых русский язык, математика, литература, обществознание, история и другие.
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