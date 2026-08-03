Краткий пересказ от РИА ИИ Минпросвещения РФ утвердило федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в школах.

В федеральный перечень включены учебники по истории 32 регионов России, в частности Донбасса и Новороссии.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Минпросвещения РФ утвердило федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в школах, следует из приказа ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.

"Утвердить федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность", - говорится в документе.

Согласно документу, в федеральный перечень включены учебники по истории 32 регионов России , в частности Донбасса и Новороссии.

Ранее глава министерства просвещения Серей Кравцов сообщил, что школьники из воссоединенных регионов России с 1 сентября начнут изучать историю края без искажений по новым учебникам.

Кроме того, ведомство включило учебники "История нашего края. Донбасс и Новороссия" для 5-х и 6-7-х классов в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в российских школах.