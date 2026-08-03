В школах Севастополя занятия в новом учебном году будут проходить очно

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Занятия в школах Севастополя в новом учебном году будут проходить очно, заявил губернатор города Михаил Развожаев.

"Детские сады также возвращаются к обычному режиму. С 1 сентября мы отменяем дежурные группы. Все садики будут работать полноценно, по месту жительства, как это и должно быть", - добавил губернатор.