В школах Севастополя занятия в новом учебном году будут проходить очно

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С 1 сентября школы Севастополя будут работать очно, дистанционное обучение не предусмотрено.
- Детские сады Севастополя с 1 сентября возвращаются к обычному режиму работы, дежурные группы отменяются.
СЕВАСТОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Занятия в школах Севастополя в новом учебном году будут проходить очно, заявил губернатор города Михаил Развожаев.
"С 1 сентября школы Севастополя будут работать очно. Дистанционного обучения не будет. При текущих ограничениях в электроснабжении организовать качественный дистант невозможно, поэтому этот вариант даже не рассматриваем. Дети должны учиться в классах", - говорится в сообщении в официальном канале губернатора на платформе "Макс".
Развожаев отметил, что обстановка требует гибкости. Длительность уроков, расписание и другие детали педагоги и директора школ обсудят на августовском совете.
"Детские сады также возвращаются к обычному режиму. С 1 сентября мы отменяем дежурные группы. Все садики будут работать полноценно, по месту жительства, как это и должно быть", - добавил губернатор.
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