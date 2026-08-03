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В Саратове спасли двухлетнего мальчика с колпачком от ручки в бронхах - РИА Новости, 03.08.2026
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16:18 03.08.2026
В Саратове спасли двухлетнего мальчика с колпачком от ручки в бронхах

В Саратове спасли мальчика, впавшего в кому из-за колпачка от ручки в бронхах

© РИА Новости / Павел БедняковМедицинские работники в больнице
Медицинские работники в больнице - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Медицинские работники в больнице. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двухлетний мальчик из Саратова впал в кому из-за того, что колпачок от ручки попал ему в бронхи.
  • Врачи областной детской клинической больницы стабилизировали состояние ребенка и провели бронхоскопию, обнаружив и удалив колпачок.
  • После случившегося выздоравливающий пациент готовится к выписке.
САРАТОВ, 3 авг - РИА Новости. Врачи спасли жизнь двухлетнему мальчику в Саратове, который впал в кому, потому что ему в бронхи попал колпачок от ручки, сообщили в Саратовской областной детской клинической больнице.
Двухлетнего ребенка доставили в больницу на скорой в крайне тяжелом состоянии. У него было посинение кожных покровов, кома и ателектаз легкого, при котором легочная ткань теряет воздушность и спадается, из-за чего выключается из процесса газообмена. Врачи стабилизировали пациента, а позже выяснили причину опасного состояния.
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"После проведенных диагностических процедур, в том числе бронхоскопии, в просвете бронхов у мальчика врачи обнаружили обычный колпачок! С помощью жесткого бронхоскопа доктор ювелирно удалил колпачок и сейчас выздоравливающий пациент уже готовится к выписке", - говорится в публикации в Telegram-канале больницы.
Исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии Артем Долгов, чьи слова приводятся в сообщении, уточнил, что госпитализации предшествовала игра мальчика в мяч со своим братом. Мяч случайно попал в грудь ребенка, после чего он почувствовал себя плохо.
Изначально ребенку в другом медучреждении поставили диагноз "ушиб грудной клетки", но состояние пациента ухудшилось, начался сильный кашель. Обращение в поликлинику также не помогло, поэтому скорая привезла мальчика в детскую больницу.
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