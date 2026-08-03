В Саратове спасли двухлетнего мальчика с колпачком от ручки в бронхах

Краткий пересказ от РИА ИИ Двухлетний мальчик из Саратова впал в кому из-за того, что колпачок от ручки попал ему в бронхи.

Врачи областной детской клинической больницы стабилизировали состояние ребенка и провели бронхоскопию, обнаружив и удалив колпачок.

После случившегося выздоравливающий пациент готовится к выписке.

САРАТОВ, 3 авг - РИА Новости. Врачи спасли жизнь двухлетнему мальчику в Саратове, который впал в кому, потому что ему в бронхи попал колпачок от ручки, сообщили в Саратовской областной детской клинической больнице.

Двухлетнего ребенка доставили в больницу на скорой в крайне тяжелом состоянии. У него было посинение кожных покровов, кома и ателектаз легкого, при котором легочная ткань теряет воздушность и спадается, из-за чего выключается из процесса газообмена. Врачи стабилизировали пациента, а позже выяснили причину опасного состояния.

« "После проведенных диагностических процедур, в том числе бронхоскопии, в просвете бронхов у мальчика врачи обнаружили обычный колпачок! С помощью жесткого бронхоскопа доктор ювелирно удалил колпачок и сейчас выздоравливающий пациент уже готовится к выписке", - говорится в публикации в Telegram -канале больницы.

Исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии Артем Долгов, чьи слова приводятся в сообщении, уточнил, что госпитализации предшествовала игра мальчика в мяч со своим братом. Мяч случайно попал в грудь ребенка, после чего он почувствовал себя плохо.