В Новгородской области частный самолет совершил аварийную посадку на озеро

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Легкомоторный частный самолет Л-4 совершил аварийную посадку на мелководье озера Ильмень возле деревни Малое Лучно.
- Экипаж в составе двух человек не пострадал.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Легкомоторный частный самолет совершил аварийную посадку на мелководье озера Ильмень в Новгородской области, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России по региону.
В пресс-службе уточнили, что инцидент произошел возле деревни Малое Лучно Новгородского округа Новгородской области.
"Легмоторный частный самолет Л-4 аварийно приземлился сегодня в районе 19.30 (мск - ред.) на мелководье озера Ильмень, Аркадский залив, возле населенного пункта Малое Лучно. По оперативной предварительной информации, экипаж в составе двух человек находится на берегу, никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Спасатели находятся на месте происшествия, добавили в ведомстве.