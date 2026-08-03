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В Новгородской области частный самолет совершил аварийную посадку на озеро - РИА Новости, 03.08.2026
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22:07 03.08.2026
В Новгородской области частный самолет совершил аварийную посадку на озеро

В Новгородской области частный самолет совершил аварийную посадку на Ильмень

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкШеврон на рукаве бушлата сотрудника МЧС России
Шеврон на рукаве бушлата сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Шеврон на рукаве бушлата сотрудника МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Легкомоторный частный самолет Л-4 совершил аварийную посадку на мелководье озера Ильмень возле деревни Малое Лучно.
  • Экипаж в составе двух человек не пострадал.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Легкомоторный частный самолет совершил аварийную посадку на мелководье озера Ильмень в Новгородской области, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России по региону.
В пресс-службе уточнили, что инцидент произошел возле деревни Малое Лучно Новгородского округа Новгородской области.
"Легмоторный частный самолет Л-4 аварийно приземлился сегодня в районе 19.30 (мск - ред.) на мелководье озера Ильмень, Аркадский залив, возле населенного пункта Малое Лучно. По оперативной предварительной информации, экипаж в составе двух человек находится на берегу, никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Спасатели находятся на месте происшествия, добавили в ведомстве.
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ПроисшествияНовгородская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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