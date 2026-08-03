В Новгородской области частный самолет совершил аварийную посадку на озеро

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Легкомоторный частный самолет совершил аварийную посадку на мелководье озера Ильмень в Новгородской области, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России по региону.

"Легмоторный частный самолет Л-4 аварийно приземлился сегодня в районе 19.30 (мск - ред.) на мелководье озера Ильмень, Аркадский залив, возле населенного пункта Малое Лучно. По оперативной предварительной информации, экипаж в составе двух человек находится на берегу, никто не пострадал", - говорится в сообщении.