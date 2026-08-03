Первый поднявшийся в небо серийный МС-21 был представлен Путину

Краткий пересказ от РИА ИИ Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21 был представлен президенту России Владимиру Путину в июле в ходе его визита на Иркутский авиазавод.

Серийный импортозамещенный самолет МС-21 совершил первый полет 3 августа текущего года, который продлился один час 23 минуты.

Передача российским авиакомпаниям серийных импортозамещенных самолетов МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации в 2027 году.

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21, совершивший в понедельник первый полет, был представлен президенту России Владимиру Путину в июле в ходе его визита на Иркутский авиазавод, говорится в сообщении Минпромторга России.

"Первый серийный МС-2 1 0014 был продемонстрирован президенту России Владимиру Путину в ходе посещения Иркутского авиационного завода 24 июля. Тогда президент России поднялся в самолет, где летчики-испытатели "Яковлева" Александр Гуськов и Сергей Михайлюк доложили о ходе подготовки к первому полету", — говорится в сообщении министерства.

Серийный импортощамещенный самолет МС-21 совершил первый полет 3 августа текущего года. Полет продлился один час 23 минуты на высотах до шести тысяч метров, полетное задание было выполнено полностью. Машиной управлял экипаж в составе заслуженных летчиков-испытателей Героя России Романа Таскаева, Сергея Михайлюка и Андрея Воропаева, а также инженера-испытателя Николая Фонурина.