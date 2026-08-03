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Первый поднявшийся в небо серийный МС-21 был представлен Путину - РИА Новости, 03.08.2026
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12:23 03.08.2026 (обновлено: 23:52 03.08.2026)
Первый поднявшийся в небо серийный МС-21 был представлен Путину

Первый поднявшийся в небо серийный МС-21 был представлен Путину в Иркутске

© РИА Новости / пресс-служба "Ростех" | Перейти в медиабанкСерийный самолет МС-21-310 выполнил первый полет
Серийный самолет МС-21-310 выполнил первый полет - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / пресс-служба "Ростех"
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Серийный самолет МС-21-310 выполнил первый полет
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21 был представлен президенту России Владимиру Путину в июле в ходе его визита на Иркутский авиазавод.
  • Серийный импортозамещенный самолет МС-21 совершил первый полет 3 августа текущего года, который продлился один час 23 минуты.
  • Передача российским авиакомпаниям серийных импортозамещенных самолетов МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации в 2027 году.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21, совершивший в понедельник первый полет, был представлен президенту России Владимиру Путину в июле в ходе его визита на Иркутский авиазавод, говорится в сообщении Минпромторга России.
"Первый серийный МС-21 0014 был продемонстрирован президенту России Владимиру Путину в ходе посещения Иркутского авиационного завода 24 июля. Тогда президент России поднялся в самолет, где летчики-испытатели "Яковлева" Александр Гуськов и Сергей Михайлюк доложили о ходе подготовки к первому полету", — говорится в сообщении министерства.
Первый полет серийного импортозамещенного самолета МС-21 - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Серийный импортозамещенный самолет МС-21 выполнил первый полет
Вчера, 11:05
Серийный импортощамещенный самолет МС-21 совершил первый полет 3 августа текущего года. Полет продлился один час 23 минуты на высотах до шести тысяч метров, полетное задание было выполнено полностью. Машиной управлял экипаж в составе заслуженных летчиков-испытателей Героя России Романа Таскаева, Сергея Михайлюка и Андрея Воропаева, а также инженера-испытателя Николая Фонурина.
МС-21— среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Передача российским авиакомпаниям серийных импортозамещенных самолетов МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации в 2027 году.
Серийный самолет МС-21-310 выполнил первый полет - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
В Минпромторге рассказали, сколько длился первый полет серийного МС-21
Вчера, 11:49
 
РоссияВладимир ПутинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Иркутский авиационный заводОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)МС-21
 
 
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