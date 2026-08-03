Глава Адыгеи ознакомился с проектами по выращиванию садов

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. В рамках рабочей поездки в Гиагинский район глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов посетил ООО "Топаз" – предприятие по производству шпалерных столбов для садоводства, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Генеральный директор компании Адам Ловпаче рассказал о применяемых технологиях, объемах выпускаемой продукции и перспективах дальнейшего развития.

Предприятие использует российское сырье. Инертный материал приобретается в Кошехабльском районе, цемент – в Новороссийске. Вся выпускаемая продукция проходит необходимые лабораторные исследования и имеет сертификаты соответствия. Ежегодно завод производит около 1,3 миллиона погонных метров шпалерных столбов.

Сегодня компания полностью обеспечивает потребности садоводческих хозяйств Адыгеи в шпалерных столбах, а также поставляет продукцию в Краснодарский и Ставропольский края, Карачаево-Черкесскую, Кабардино-Балкарскую Республики, Дагестан, Чечню, Ростовскую, Воронежскую, Липецкую, Белгородскую и Курскую области, а также в страны ближнего зарубежья.

Продукцией собственного производства пользуется и сам предприниматель. В 2018 году вместе с сыном он заложил с использованием шпалер яблоневый сад на 10 гектаров. Сейчас площадь садов в плодоносящем возрасте составляет 18,88 гектара.

Глава Адыгеи ознакомился с ходом уборки урожая. На данный момент собрано 60 тонн яблок. В прошлом году валовой сбор составил 321 тонну при средней урожайности 223 центнера на гектар. Для хранения яблок установлены две холодильные камеры общей вместимость до 550 тонн, что позволяет сохранить весь объем собранной продукции. На реализацию этих проектов предприниматель Ловпаче получил в прошлом и текущем году льготные краткосрочные кредиты на сумму 20 миллионов рублей.

Глава республики отметил, что развитие подобных предприятий имеет важное значение для экономики региона и напрямую связано с успешной реализацией государственной политики в сфере агропромышленного комплекса, развития садоводства.