Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что бывший президент Михаил Саакашвили находится в нездоровом состоянии и был навязан стране извне.
- Кобахидзе подчеркнул, что грузинское общество понимает, как должна управляться страна, и не должно допустить управления страной "агентурой".
ТБИЛИСИ, 3 авг – РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что бывший президент Михаил Саакашвили находится в "нездоровом состоянии" и был навязан стране извне.
На днях находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что использует искусственный интеллект, чтобы преодолеть ограничения, связанные с тюремным заключением. Также Саакашвили заявил, что сколько бы его не держали за решеткой, он выйдет на свободу, как Нельсон Мандела, который пришел к власти прямо из тюрьмы.
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"На протяжении девяти лет нам извне навязали в качестве президента человека, который находится в таком нездоровом состоянии. Его последние заявления еще раз напоминают нам об этом", — заявил Кобахидзе журналистам.
По словам главы правительства, последние высказывания Саакашвили свидетельствуют о том, что во главе страны в течение девяти лет находился "нездоровый человек". Кобахидзе также заявил, что, по его мнению, общество понимает, как должна управляться страна. "Общество хорошо знает, что ни при каких обстоятельствах нашей страной не должна управлять агентура", — подчеркнул премьер-министр.
Упоминания Саакашвили содержатся в материалах по Эпштейну
4 февраля, 07:00