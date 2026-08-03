Премьер Грузии назвал Саакашвили нездоровым человеком, навязанным извне

"На протяжении девяти лет нам извне навязали в качестве президента человека, который находится в таком нездоровом состоянии. Его последние заявления еще раз напоминают нам об этом", — заявил Кобахидзе журналистам.

По словам главы правительства, последние высказывания Саакашвили свидетельствуют о том, что во главе страны в течение девяти лет находился "нездоровый человек". Кобахидзе также заявил, что, по его мнению, общество понимает, как должна управляться страна. "Общество хорошо знает, что ни при каких обстоятельствах нашей страной не должна управлять агентура", — подчеркнул премьер-министр.