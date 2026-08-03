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Росздравнадзор проверит больницу в Азове, где школьницу якобы заразили ВИЧ - РИА Новости, 03.08.2026
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11:51 03.08.2026
Росздравнадзор проверит больницу в Азове, где школьницу якобы заразили ВИЧ

В Азове проверят больницу, где школьницу якобы заразили ВИЧ и гепатитом С

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедицинский работник в больнице
Медицинский работник в больнице - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинский работник в больнице. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Росздравнадзор Ростовской области проверит больницу в городе Азов.
  • Проверка связана с сообщениями о том, что школьницу заразили ВИЧ и гепатитом С в ходе лечения в городской больнице Азова.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Росздравнадзор Ростовской области проверит больницу в городе Азов, где школьницу якобы заразили ВИЧ и гепатитом С в ходе лечения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее ряд СМИ писали, что школьницу заразили ВИЧ и гепатитом С в горбольнице Азова после лечения от кишечной инфекции.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области проверяет обстоятельства произошедшего инцидента", - рассказали в ведомстве.
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