Росздравнадзор проверит больницу в Азове, где школьницу якобы заразили ВИЧ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Росздравнадзор Ростовской области проверит больницу в городе Азов.
- Проверка связана с сообщениями о том, что школьницу заразили ВИЧ и гепатитом С в ходе лечения в городской больнице Азова.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Росздравнадзор Ростовской области проверит больницу в городе Азов, где школьницу якобы заразили ВИЧ и гепатитом С в ходе лечения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее ряд СМИ писали, что школьницу заразили ВИЧ и гепатитом С в горбольнице Азова после лечения от кишечной инфекции.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области проверяет обстоятельства произошедшего инцидента", - рассказали в ведомстве.
В КБР медсестра получила срок за заражение гепатитом и ВИЧ более 70 человек
15 декабря 2025, 14:44