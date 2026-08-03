Новозеландцев наказали за отказ играть со сборной России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборной Новой Зеландии по футзалу присудили техническое поражение за отказ принимать участие в матче со сборной России.
- Следующий матч с участием сборной России на турнире Continental Futsal Championship запланирован на 5 августа против команды Афганистана.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Сборной Новой Зеландии по футзалу присудили техническое поражение за отказ принимать участие в матче со сборной России, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Матч должен был пройти 3 августа. Причины отказа соперника не уточняются. Россиянам засчитали победу со счетом 3:0.
С 1 по 6 августа в Бангкоке проходит турнир Continental Futsal Championship. Следующий матч с участием сборной России запланирован на 5 августа, старт назначен на 14:00 мск. Соперником россиян станет команда Афганистана.